«Датская модель 2.0»: Умеров рассказал, что предусматривает новая инвестиционная инициатива — Finance.ua

«Датская модель 2.0»: Умеров рассказал, что предусматривает новая инвестиционная инициатива Сегодня 10:33 — Казна и Политика

«Датская модель 2.0»: Умеров рассказал, что предусматривает новая инвестиционная инициатива

Украина и Дания согласовывают новую инвестиционную инициативу «Датская модель 2.0». Она предполагает усиление сотрудничества в производстве оружия и развитии технологий.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Умеров провел встречу с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном в рамках рабочего визита в Данию.

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Одним из ключевых вопросов стало обсуждение новой инвестиционной инициативы под названием «Датская модель 2.0», которая предполагает усиление сотрудничества в производстве оружия и развитии технологий.

«Этот формат включает взаимовыгодное сотрудничество, в том числе инвестиции в украинские оборонные и технологические компании, ускорение поставок вооружений и доступ Дании к современным военным технологиям», — отметил глава Минобороны.

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По словам Умерова, они с Поульсеном договорились проработать детали этой модели, которая станет важным шагом в укреплении Сил обороны Украины.

«Высоко ценим поддержку Дании через „Датскую модель“ финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса. Эта инициатива уже доказала свою результативность, и мы договорились продолжить ее развитие. Лидерство Дании в этом вопросе — пример для других стран!» — подчеркнул министр.

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