Дания выделяет 130 млн евро украинскому ОПК — Finance.ua

Дания выделяет 130 млн евро украинскому ОПК Сегодня 05:27 — Казна и Политика

Дания выделяет 130 млн евро украинскому ОПК

Украинская оборонная промышленность получит 130 млн евро от Дании.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Новое датское пожертвование в размере более 130 млн евро непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Может показаться немного странным, что мы стоим здесь и восхваляем наши инвестиции, поэтому позвольте мне четко заявить, что мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда мы сможем защитить себя», — заявила Фредериксен.

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По ее словам, украинский опыт очень важен, и остальные европейские страны должны учиться на опыте Украины.

«Есть многое, чему остальная Европа может поучиться у вас, и для меня важно, чтобы наша собственная промышленность не только в Дании, но и во всех соседних странах могла приехать в Украину, учиться на вашем опыте и вашей способности расширять и развивать ваши производственные линии», — заявила Фредериксен.

УНН По материалам:

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