Украина получит пакет военной помощи от Дании на $350 миллионов — Finance.ua

Украина получит пакет военной помощи от Дании на $350 миллионов
Дания объявила о выделении 2,4 миллиарда датских крон (350 миллионов долларов США) на военную поддержку Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
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Это уже 21-й пакет военной помощи от Дании.
Он содержит новые закупки оборудования для Украины, дополнительные средства для индустриального пула и пожертвования техники из составов датского Минобороны.
«Мы благодарны нашим датским друзьям за незыблемую поддержку! Вместе мы сильнее!», — говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.
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