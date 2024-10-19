Украина получит пакет военной помощи от Дании на $350 миллионов — Finance.ua
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Украина получит пакет военной помощи от Дании на $350 миллионов

Казна и Политика
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Украина получит пакет военной помощи от Дании на $350 миллионов
Украина получит пакет военной помощи от Дании на $350 миллионов
Дания объявила о выделении 2,4 миллиарда датских крон (350 миллионов долларов США) на военную поддержку Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
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Это уже 21-й пакет военной помощи от Дании.
Он содержит новые закупки оборудования для Украины, дополнительные средства для индустриального пула и пожертвования техники из составов датского Минобороны.
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«Мы благодарны нашим датским друзьям за незыблемую поддержку! Вместе мы сильнее!», — говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.
По материалам:
РБК-Україна
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