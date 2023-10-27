Дания передаст Украине пакет военной помощи на €500 миллионов — Finance.ua

Дания передаст Украине пакет военной помощи на €500 миллионов Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Дания передаст Украине пакет военной помощи на €500 миллионов

Правительство Дании решило отправить Украине новый пакет военной помощи на сумму 3,7 миллиарда крон (около 500 миллионов евро в эквиваленте).

Об этом говорится в сообщении датского министерства обороны.

В финансируемый в сотрудничестве с Германией пакет помощи вошли артиллерия, БМП-2, танки Т-72ЕА, а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины. В частности, из собственных запасов датской армии предусмотрены поставки 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Количественные показатели не приводятся.

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Как отмечают в датском Минобороны, это техника и боеприпасы, которые востребованы Украиной и имеют решающее значение в поддержке боевого могущества на суше. Этот пакет также обеспечивает поддержку комплексного пакета помощи НАТО и совместных закупок артиллерийских боеприпасов Евросоюзом.

«Я встретился со своим украинским коллегой во вторник в Киеве и получил обновленную информацию о ситуации в Украине, в частности о ее потребностях в борьбе с российским вторжением. Именно на основе продолжающихся переговоров с украинцами был составлен 13-й всеобъемлющий пакет помощи от Дании», — заявил министр обороны Троэльс Лунн Поульсен.

По словам министра иностранных дел Ларса Лекке Расмуссена, новый пакет помощи подтверждает, что Украина может рассчитывать на «непреклонную поддержку Дании в борьбе за свободу», и посылает важный сигнал как Украине, так и россии о том, что ее внимание к этой войне сохраняется, несмотря на то, что «большая часть внимания мира в эти дни направлена ​​на Израиль и Палестину».

Напомним, что ранее в октябре Дания сообщила, что вместе с Чехией намерена поставить Украину, среди прочего, около 50 боевых машин пехоты и танков. В сентябре Дания заявляла, что передаст Украине 30 немецких Leopard 1 и 15 советских Т-72.

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Весной будущего года Дания планирует передать Украине первую партию американских истребителей F-16. В августе же в этой стране началось обучение восьми украинских пилотов управлению такими самолетами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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