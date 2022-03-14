Данилишин прокомментировал инфляцию потребительских и промышленных цен в Украине — Finance.ua
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Данилишин прокомментировал инфляцию потребительских и промышленных цен в Украине

Сегодня 11:15
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Данилишин прокомментировал инфляцию потребительских и промышленных цен в Украине
В феврале 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 10,7% (с 10% в январе). В месячном исчислении цены выросли на 1,6%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики.
Об этом пишет Глава совета НБУ Богдан Данилишин.
Национальный банк Украины в пределах действующего мандата, в соответствии с основами денежно-кредитной политики, сделал и делает все возможное для приведения показателя инфляции к определенному таргету в среднесрочной перспективе.
Вместе с тем, по его мнению, немонетарные факторы продолжают формировать основное инфляционное давление в Украине, начиная еще с октября 2020 года. К началу войны на немонетарные причины приходилось около 2/3 общего роста индекса инфляции. Тогда главными немонетарными факторами инфляции были рост стоимости энергоносителей, волатильность мировых цен на сырьевые товары, эпидемиологические потери, проведение структурных реформ в национальной энергетике.
В настоящее время годовой индекс инфляции преимущественно сформирован структурными шоками еще с довоенного периода:
• рост цен производителей промышленной продукции, реализуемой в пределах территории Украины за год составил 66%;
• удорожание энергоносителей особенно отразилось на росте стоимости энергоемких потребительских товаров и услуг;
• рост мировых цен на сырьевые сельскохозяйственные товары повлиял на стоимость продуктов питания в потребительской корзине украинцев.
Рост цен промышленных производителей выступает значимым фактором ускорения инфляции. Нынешняя ситуация с ценами промышленных производителей является следствием комбинации сразу нескольких шоков, в которых находилась украинская экономика в течение последних нескольких лет — структурных реформ в энергетическом секторе, волатильности внешних цен вследствие ковид-кризиса и продолжающегося кризиса энергоносителей в Европе.
Агрессия РФ кардинально меняет ценообразование на рынках Украины. В условиях военных действий спрос и предложение товаров и услуг будут диктоваться требованиями необходимости, безопасности и обороны. В условиях военной экономики сдерживать инфляционные процессы могут только административно-контрольные меры, поскольку монетарные стимулы не могут изменить потребительские/инвестиционные настроения населения и предприятий, а рыночные инфляционные ожидания просто отсутствуют.
Именно поэтому 7 марта Кабинет Министров Украины принял решение, разрешающее областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо. По цепочке это будет влиять и на промышленных производителей. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение об установлении одной торговой зоны на электроэнергию «Объединенная энергетическая система Украины».
Напомню, что накануне войны украинская экономика так и не успела прийти в себя после ковид-кризиса:
• реальный ВВП в 2021 г. вырос всего на 3,2% (после падения на 3,8% в 2020 г.), что значительно ниже соответствующих показателей в соседних странах Восточной Европы;
• только около 10% ВВП в 2021 г. приходилось на инвестиции, что критически мало по сравнению с другими развивающимися странами (25% ВВП). Это ограничивает производственный потенциал экономики и подавляет создание новых рабочих мест;
• покупательная способность доходов населения Украины в 2021 г. была низкой (оценка МВФ по ВВП в ПКС на 1 жителя);
• сбережения населения сократились на 90 млрд грн. (2,4% ВВП), в т.ч. в части иностранной валюты — на 1,6 млрд долл. Это говорит о том, что текущие доходы населения не покрывали неотложные потребительские расходы.
Для борьбы с инфляцией НБУ за последние 12 месяцев повысил учетную ставку на 400 б.п. Однако слабость монетарной трансмиссии и немонетарный характер инфляции не позволили получить заметные эффекты снижения потребительских цен.
3 марта Правление НБУ приняло решение об отмене регулярных заседаний по вопросам учетной ставки, оставив ее размер на уровне 10% годовых до нормализации экономической ситуации в стране, а 8 марта — о покупке военных облигаций Правительства на первичном рынке.
В данных экономических обстоятельствах политика центрального банка должна целиком и полностью подчиняться цели поддержки экономики согласно статье 6 Закона Украины «О Национальном банке Украины».
Возможность возврата к классическому монетарному режиму инфляционного таргетирования следует рассматривать только после окончания военных действий, восстановления среды безопасности и восстановления рыночных основ функционирования экономической и финансовой системы страны.
По материалам: Finance.UA
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