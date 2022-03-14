В НБУ дали разъяснения относительно вывоза валютных ценностей за границу в сумме, превышающей 10 тыс. евро — Finance.ua

В НБУ дали разъяснения относительно вывоза валютных ценностей за границу в сумме, превышающей 10 тыс. евро

Сегодня 10:10 — Личные финансы

Национальный банк вернул требование о предоставлении гражданами подтвердительных документов банков при перемещении валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тыс. евро (в эквиваленте), в частности, документы о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.

не предоставлять подтверждающие документы при перевозке валютных ценностей за границу. Напомним, что Национальный банк 4 марта 2022 года внес изменения в постановление, позволяющее физическим лицам

Состояние сегодня. С целью предотвращения вывода капитала за границу, а также с учетом коммуникации с соответствующими органами государственной власти Национальный банк принял решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов при перемещении валютных ценностей за границу стоимостью выше 10 тыс. евро (в эквиваленте).

Обращаем ваше внимание, что граждане по-прежнему должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает 10 тыс. евро (в эквиваленте) при их перемещении за границу. Это требование не менялось.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 13 марта 2022 г. № 51 «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18».

Документ вступает в силу 13 марта 2022 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью