В НБУ дали разъяснения относительно вывоза валютных ценностей за границу в сумме, превышающей 10 тыс. евро — Finance.ua
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В НБУ дали разъяснения относительно вывоза валютных ценностей за границу в сумме, превышающей 10 тыс. евро

Сегодня 10:10Личные финансы
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В НБУ дали разъяснения относительно вывоза валютных ценностей за границу в сумме, превышающей 10 тыс. евро
Национальный банк вернул требование о предоставлении гражданами подтвердительных документов банков при перемещении валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тыс. евро (в эквиваленте), в частности, документы о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.
Напомним, что Национальный банк 4 марта 2022 года внес изменения в постановление, позволяющее физическим лицам не предоставлять подтверждающие документы при перевозке валютных ценностей за границу.
Состояние сегодня. С целью предотвращения вывода капитала за границу, а также с учетом коммуникации с соответствующими органами государственной власти Национальный банк принял решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов при перемещении валютных ценностей за границу стоимостью выше 10 тыс. евро (в эквиваленте).
Обращаем ваше внимание, что граждане по-прежнему должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает 10 тыс. евро (в эквиваленте) при их перемещении за границу. Это требование не менялось.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 13 марта 2022 г. № 51 «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18».
Документ вступает в силу 13 марта 2022 года.

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По материалам: Finance.UA
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