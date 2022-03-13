НБУ на период действия военного положения отменил тарифы на BankID — Finance.ua

Отмена этих тарифов проведена с целью обеспечения бесперебойного доступа граждан к дистанционным сервисам в финансовом секторе и стимулирования функционирования Системы BankID НБУ в условиях военного положения.
Соответствующие изменения приняты постановлением Правления Национального банка Украины от 12 марта 2022 года № 49 «О внесении изменений в отдельные тарифы на услуги (сделки), предоставляемые (осуществляемые) Национальным банком Украины».
«В условиях военного положения крайне нужно обеспечить наших граждан возможностью получать государственные и банковские услуги дистанционно. Мы понимаем важность бесперебойной работы Системы Bank ID НБУ и пытаемся упростить условия для ее участников. В частности, временная отмена тарификации услуг Национального банка позволит уменьшить расходы абонентов в этот период и упростит процесс расчетов», — отметила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Василева.
О возобновлении тарифов для абонентов за услуги, предоставляемые в Системе BankID НБУ, будет уведомлено дополнительно.
Межабонентские тарифы, оплачиваемые коммерческими абонентами-поставщиками услуг в пользу банков-идентификаторов за каждую успешную электронную идентификацию, продолжают действовать без изменений.
О других мерах, которые Национальный банк предпринимает в работе банковской системы в условиях военного положения в Украине, читайте по ссылке.
Справка finance.ua:
Система BankID Национального банка — государственная система удаленной идентификации, используя которую граждане могут легко и безопасно получать онлайн-доступ к государственным, финансовым и коммерческим услугам.
На сегодняшний день Система BankID НБУ насчитывает 141 абонента: 41 банк-идентификатор и 100 участников — предоставлятелей услуг.