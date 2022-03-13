НБУ на период действия военного положения отменил тарифы на BankID — Finance.ua

НБУ на период действия военного положения отменил тарифы на BankID

Национальный банк на период действия военного положения в Украине отменил тарифы за услуги, предоставляемые им в Системе BankID НБУ.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк не будет взимать с абонентов системы (банков и коммерческих услуг) плату за подключение, сопровождение и обработку транзакций.

Отмена этих тарифов проведена с целью обеспечения бесперебойного доступа граждан к дистанционным сервисам в финансовом секторе и стимулирования функционирования Системы BankID НБУ в условиях военного положения.

Соответствующие изменения приняты постановлением Правления Национального банка Украины от 12 марта 2022 года № 49 «О внесении изменений в отдельные тарифы на услуги (сделки), предоставляемые (осуществляемые) Национальным банком Украины».

«В условиях военного положения крайне нужно обеспечить наших граждан возможностью получать государственные и банковские услуги дистанционно. Мы понимаем важность бесперебойной работы Системы Bank ID НБУ и пытаемся упростить условия для ее участников. В частности, временная отмена тарификации услуг Национального банка позволит уменьшить расходы абонентов в этот период и упростит процесс расчетов», — отметила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Василева.

О возобновлении тарифов для абонентов за услуги, предоставляемые в Системе BankID НБУ, будет уведомлено дополнительно.

Межабонентские тарифы, оплачиваемые коммерческими абонентами-поставщиками услуг в пользу банков-идентификаторов за каждую успешную электронную идентификацию, продолжают действовать без изменений.

О других мерах, которые Национальный банк предпринимает в работе банковской системы в условиях военного положения в Украине, читайте по ссылке

Справка finance.ua:

Система BankID Национального банка — государственная система удаленной идентификации, используя которую граждане могут легко и безопасно получать онлайн-доступ к государственным, финансовым и коммерческим услугам.

На сегодняшний день Система BankID НБУ насчитывает 141 абонента: 41 банк-идентификатор и 100 участников — предоставлятелей услуг.

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