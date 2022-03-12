Что будет с гривной: НБУ установил официальный курс на понедельник — Finance.ua
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Что будет с гривной: НБУ установил официальный курс на понедельник

Сегодня 18:00Валюта
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Национальный банк сохранил официальный курс гривны, который он устанавливает на 14 марта, на уровне 29,2549 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны на 12-13 марта на уровне 29,2549 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
Валюта Официальный курс
1 фунт стерлингов 39,7442
1 доллар США 29,2549
1 швейцарский франк 31,8074
10 иен 2,5418
10 российский рубль 3,6448
1 евро 33,1707
По материалам: Українські Новини
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