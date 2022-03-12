Что будет с гривной: НБУ установил официальный курс на понедельник — Finance.ua

Что будет с гривной: НБУ установил официальный курс на понедельник

Сегодня 18:00 — Валюта

Национальный банк сохранил официальный курс гривны, который он устанавливает на 14 марта, на уровне 29,2549 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны на 12-13 марта на уровне 29,2549 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Валюта Официальный курс 1 фунт стерлингов 39,7442 1 доллар США 29,2549 1 швейцарский франк 31,8074 10 иен 2,5418 10 российский рубль 3,6448 1 евро 33,1707

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