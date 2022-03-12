Что будет с гривной: НБУ установил официальный курс на понедельник — Finance.ua

Что будет с гривной: НБУ установил официальный курс на понедельник
Национальный банк сохранил официальный курс гривны, который он устанавливает на 14 марта, на уровне 29,2549 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны на 12-13 марта на уровне 29,2549 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
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|Валюта
|Официальный курс
|1 фунт стерлингов
|39,7442
|1 доллар США
|29,2549
|1 швейцарский франк
|31,8074
|10 иен
|2,5418
|10 российский рубль
|3,6448
|1 евро
|33,1707
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