Европа на грани стагнации из-за геополитических угроз и слабых инвестиций — МВФ
Международный валютный фонд предупредил, что Европа рискует погрузиться в стагнацию без принятия срочных мер по преодолению замедления роста, слабых инвестиций и роста геополитических угроз.
Об этом сообщает Bloomberg.
Торговая напряженность и низкий спрос сдерживают темпы роста, а риски резко возрастают, говорится в заявлении вашингтонского учреждения в четверг. Ожидается, что еврозона вырастет всего на 0,8% в 2025 году, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы и инфляцию, близкую к целевому показателю.
Чтобы возродить производительность, МВФ призвал к «решительному толчку» к давно отложенному углублению единого рынка Европейского Союза, добавив, что фрагментация через границы подавляет инновации и корпоративный рост.
По данным МВФ, стоимость национальных барьеров в ЕС для компаний эквивалентна 44% пошлины на товары и 110% на услуги. Устранение этих пробелов путем гармонизации нормативных актов, реформ рынка и мобильности рабочей силы может увеличить валовой внутренний продукт на 3% в течение десятилетия.
Поскольку расходы на оборону, старение населения и климатические изменения резко возрастают, страны с фискальным пространством должны инвестировать, но государства-члены с высоким уровнем задолженности сталкиваются с болезненной консолидацией, заявил МВФ. Он призвал к 50% увеличению бюджета ЕС для достижения общих целей.
Фонд видит риски ухудшения бизнес-среды для компаний, имеющих инвестирование в США, что может негативно отразиться на балансах банков. Однако он назвал банковскую систему Европы «адекватно капитализированной и ликвидной».
Поделиться новостью