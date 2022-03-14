«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе составила $266,2 млн и EUR74,4 млн — Finance.ua

«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе составила $266,2 млн и EUR74,4 млн

Сегодня 10:33 — Валюта

Национальный банк Украины на неделе с 7 по 12 марта продал $473,04 млн и купил $206,8 млн, говорится в сообщении на его сайте.

Согласно сообщению, кроме «чистых» продаж $266,2 млн НБУ также совершил чистую продажу EUR74,4 млн: центробанк реализовал EUR91,55 млн и купил EUR17,17 млн.

Как сообщалось, в первые полторы недели после развязанной россией 24 февраля войны НБУ купил $843,3 млн и EUR37,5 млн и продал $144 млн и EUR17,5 млн, поскольку запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был значительно расширен.

В целом с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1,698 млрд и EUR54,67 млн, а продал $3 млрд 387,24 млн и EUR109,05 млн.

Международные резервы Украины на 7 марта 2022 года, по данным НБУ, составили $27,7 млрд.

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