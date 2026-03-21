Dacia сократит производство на основном заводе и уволит 1,2 тысячи работников

Dacia сокращает производство и персонал в 2026 году
Профсоюз Syndicat Autoturisme Dacia (SAD) предупредил, что производство на основном заводе румынского автопроизводителя Dacia в Миовени в 2026 году сократится до минимума за последние более двух десятилетий, что повлечет за собой значительное сокращение штата.
Об этом сообщает Agerpres.

Каковы причины

«2026 год после 22 лет знаменует период спада производства и увольнение около 1200 работников на фоне падения спроса и ускорения процессов роботизации и автоматизации. Более 90% продукции завода в Миовени предназначено для экспорта, и утрата производимых здесь моделей может иметь серьезные последствия для местной и национальной экономики», — говорится в пресс-релизе профсоюза.
В релизе напоминается, что недавно группа Renault решила, что модель Dacia Striker будет производиться в Турции, тогда как новая электрическая модель сегмента A — в Словении, а не на заводе в Миовени.
Среди причин такого решения в профсоюзе отмечают задержки строительства инфраструктуры, высокие затраты на энергоносители, фискальную и политическую нестабильность, а также непредсказуемые экономические программы.
Все это способствует снижению привлекательности Румынии для инвестиций. Влияние на уезд Арджеш (где расположен завод — ред.) может быть значительным", — отмечается в пресс-релизе.
По данным SAD, завод Dacia напрямую обеспечивает около 10 000 рабочих мест и косвенно поддерживает десятки тысяч других через компании-поставщики.
В результате любое снижение производства на заводе в Миовени «распространяется на всю местную экономику».
«Dacia Mioveni остается основным работодателем и одним из самых важных экспортеров в уезде Арджеш. Крайне важно, чтобы эта стратегическая промышленная платформа поддерживалась ответственной политикой, чтобы она оставалась опорой местной экономики», — заявил профсоюз SAD.
По материалам:
Укрінформ
