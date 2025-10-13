0 800 307 555
«Дія» приостановила предоставление некоторых автоуслуг

С сегодняшнего дня, с 13 октября, временно недоступны отдельные услуги в приложении «Д ія ", связанные с регистрацией транспортных средств.
Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Что известно

  • С 13 октября в «Дії» не будут работать услуги по замене техпаспорта и перерегистрации авто.
  • Это связано с обновлением тарифов на бланки, в результате чего изменится стоимость некоторых водительских услуг.
В «Дії» объяснили, что Сервисному центру МВД нужно время, чтобы адаптировать систему к новым условиям. После завершения технических работ функции снова станут доступны, а пользователи смогут заменять техпаспорта и покупать или продавать авто онлайн.
«Как только что будет „зеленый свет“, обязательно сообщим», — отметили в пресс-службе.
Ранее Finance.ua сообщал, что цифровые услуги для водителей в «Дії» ежегодно экономят государству и гражданам более 4,5 млрд грн, а полный переход всех процессов в онлайн может сберечь более 10 млрд грн.
Также напомним, что украинцы, потерявшие в результате обстрелов водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства, могут бесплатно оформить новые документы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
