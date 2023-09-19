«Дія Office» — Минцифры тестирует отдельный сервис для госслужащих Сегодня 10:14

«Дія Office» — Минцифры тестирует отдельный сервис для госслужащих

Министерство цифровой трансформации занимается созданием нового сервиса для украинских чиновников. С помощью «Дія Office» Минцифры планирует диджитализировать, геймифицировать и повысить прозрачность деятельности министерств. Также это поможет ввести публичный контроль за выполнением целей. Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Что это такое

Отмечается, что «Дія Office» — это отдельный сервис для госслужащих в «Дія».

Его основная цель — диджитализировать работу министерств. Чиновники получат отдельный профиль «Дія», который предложит дополнительные специфические услуги и возможности. К примеру, чиновники смогут провести опрос или предлагать определенные идеи в рамках своего министерства онлайн. Благодаря интеграции с Google Workspace удастся упростить некоторые процессы, например назначение встреч и т. д. Также новый сервис позволит чиновникам быстро уйти в отпуск или взять больничный — всего в несколько кликов.

Кроме того, в «Дія Office» добавляют элементы геймификации в работу чиновников. Они смогут оценить достижения своих коллег, вручить поощрительную награду, отслеживать прогресс в выполнении целей других отделов.

По задумке, обычные граждане смогут следить за выполнением планов министерств с помощью «Дія Office». В таком случае функции будут ограничены, однако рядовые украинцы смогут посмотреть, какие цели министерств, кто и за что отвечает, сколько денег тратит.

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«То есть дашборд конкретного министерства», — говорит Федоров.

В настоящее время продолжаются работы над реализацией «Дія Office», а тестовый запуск сервиса запланирован на последнюю неделю сентября 2023 года. Тестирование будет проходить в рамках Минцифры. Что интересно, правовая база для «Дія Office» пока не готова. В настоящее время продукт находится в стадии бета-тестирования.

«Это новый этап развития „Дія“. Он начинается с госслужбы. Потом последуют другие сферы — „Дія Military“, возможно, другие направления», — говорит Федоров.

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