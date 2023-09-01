Аналог «Дія», который поможет миллионам: Зеленский представил украинскую образовательную «Мрію» — Finance.ua

Аналог «Дія», который поможет миллионам: Зеленский представил украинскую образовательную «Мрію» Сегодня 20:06 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский презентовал инновационное образовательное цифровое приложение «Мрія».

Об этом он сообщил в Фейсбуке

«Украинская образовательная „Мрія“. Новое приложение, которое поможет миллионам наших людей так же эффективно, как „Дія“. Украинские ученики и ученицы, родители, учителя — каждый сможет воспользоваться функциями „Мрії“. Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет ею пользоваться: украинские школы и наши мальчики и девочки, которые учатся сейчас за границей, наши учителя», — отметил Зеленский.

Глава государства убежден, что именно таких новостей заслуживает 1 сентября — новостей о том, что у украинцев будет больше возможностей, больше защиты, больше нормальной образованной жизни.

главная цель проекта «Мрія» — дать ребенку его личное образовательное пространство и уникальный алгоритм развития, открыть возможность каждому украинцу стать тем, кем он хочет быть. Как рассказали в ОП,— дать ребенку его личное образовательное пространство и уникальный алгоритм развития, открыть возможность каждому украинцу стать тем, кем он хочет быть.

Приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами, своевременно указывать, на что обратить внимание, чему посвятить больше времени. Оно будет содержать библиотеку контента, который нужен именно этому ребенку, информацию об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках.

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«Приложение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути, его талантах, на том, что можно описать как мечту уже сейчас. Неважно, какой возраст. Неважно, какова география. Главное — чтобы ребенку удавалось», — заметил Зеленский.

По его словам, благодаря приложению у каждого ребенка будет свое портфолио в образовании, где будет информация о его достижениях и планах.

«Ведь важны все достижения, а не только оценки: участие в олимпиадах, волонтерство, собственные проекты, спортивные достижения, то есть вся активность ребенка, весь его потенциал», — пояснил глава государства.

У «Мрії» будет удобный интерфейс, чтобы следить за графиком занятий и внешкольных активностей ребенка.

Кроме того, в приложении у ребенка может быть ID — уникальный цифровой детский документ для большей защиты и возможностей в мире взрослых по аналогии с «Дія».

Родителям «Мрія» будет помогать знать, находится ли их ребенок в безопасности во время воздушных тревог. Для этого достаточно будет одного нажатия в приложении после того, как учитель завел детей в укрытие.

Также родители смогут видеть, в чем их ребенок более талантлив, понять, в чем ребенок нуждается в помощи, а что ему удается блестяще. Кроме того, «Мрія» будет содержать контент и для родителей, что будет способствовать их саморазвитию.

Приложение также позволит родителям получать обратную связь от учителя.

«Очень важно, что „Мрія“ наконец-то сделает жизнь учителей легче. Убираем максимум бумажек. Всевозможные формы, которые сейчас нужно заполнять. Максимум внимания учителя — тому, чтобы учить, а не тратить время», — сказал Зеленский.

Кроме того, благодаря «Мрії» учитель сможет использовать не только стандартные материалы для подготовки уроков, но и специальные курсы.

До конца текущего года планируется начать ознакомительный процесс с пилотным проектом «Мрії» в тестовых школах, а в следующем году, после реализации «пилота», проект планируется масштабировать на другие учебные заведения Украины.

Планируется, что вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр образования Оксен Лисовой шаг за шагом будут представлять каждую деталь проекта.

«Все мечты украинцев должны сбываться. И государство — это, соответственно, инструмент для этого. И я уж очень верю в нашу „Мрію“. Ибо больше всего хочу верить в вас. В каждого и каждую. Хочу гордиться вами. Хочу, чтобы украинцам удавалось. Всем, кто учится, кто учит и кто мечтает как отец, как мать, что ребенок сможет. Сможет найти себя в жизни», — подытожил Президент.

Президент отметил, что сейчас все украинские школы функционируют в разных условиях и с началом полномасштабной войны 1 сентября у всех разное.

Зеленский проинформировал, что сегодня приступили к работе почти 13 тыс. школ, где будут получать знания более 3 млн 700 тыс. учеников.

В то же время Президент заверил, что Украина ждет возвращения всех выехавших семей и детей.

«Самое главное — что мы должны делать наше образование современным. Мне кажется, мы сейчас это делаем», — заметил он.

Зеленский поблагодарил руководителей и педагогов образовательных учреждений прифронтовых регионов, которые делают большое, героическое дело, а также смелых детей, обучающихся в этих школах, и их родителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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