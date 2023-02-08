«Дії» три года. В Минцифры рассказали о новых услугах и главных достижениях — Finance.ua

«Дії» три года. В Минцифры рассказали о новых услугах и главных достижениях Сегодня 18:15 — Казна и Политика

«Дії» три года. В Минцифры рассказали о новых услугах и главных достижениях

«Дії» исполнилось три года. Сейчас в приложении доступно 14 цифровых документов и 25 услуг, на портале — более 90 сервисов.

Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, сейчас приложением «Дія» пользуются более 18,7 млн украинцев, а порталом — более 22 млн. В работе команды Минцифры более десяти новых сервисов, которые вскоре будут доступны для украинцев.

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«Мы активно работаем над растаможкой авто в „Дії“. Технически услуга почти готова, ждем закона. Кроме того, в приложении будет доступна перерегистрация авто в „Дії“ без походов в сервисные центры МВД. Это будет революционная услуга, ведь мало стран в мире, которые могут это сделать онлайн. В целом, до конца года мы планируем отцифровать 100% всех самых популярных госуслуг», — отметил Федоров.

Инфографика: Минцифры

Он добавил, что «Дія» стала востребованным украинским продуктом для экспорта. Эстония уже внедряет государственное приложение mRiik на базе «Дії». Минцифры также общается со странами Европы, Африки и Азии.

«Главный приоритет нашей команды — создать лучший в мире сервис для украинцев, а уже потом делиться опытом с другими странами. Поэтому экспорт „Дії“ — это дополнительная работа для нашей команды. Другие страны интересуются цифровыми документами, услугами, принимаемыми нами законами, сервисами для трансформации реестров, кибербезопасностью. Ведь в условиях войны цифровое государство функционирует, и почти еженедельно мы запускаем новые сервисы», — добавил Федоров.

Также министр напомнил, что «Дія» не хранит персональные данные пользователей. «Дію» создавали в 2019-2020 годах во время войны. Поэтому архитектура построена с учетом всех рисков и возможных угроз.

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