Credit Suisse получил самые большие годовые убытки со времен финансового кризиса из-за резкого вывода средств клиентами — Finance.ua

Credit Suisse получил самые большие годовые убытки со времен финансового кризиса из-за резкого вывода средств клиентами Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Credit Suisse получил самые большие годовые убытки со времен финансового кризиса из-за резкого вывода средств клиентами

Швейцарский банк Credit Suisse получил наибольшие ежегодные убытки в 7,3 млрд швейцарских франков со времен финансового кризиса 2008 года.

Об этом пишет Financial Times.

За четвертый квартал кредитор получил убытки в размере 1,4 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд.), в октябре клиенты вывели 10% активов банка.

Отмечается, что клиенты вывели из группы 107 млрд швейцарских франков за квартал, при этом две трети оттока пришлись на октябрь, говорят в банке.

Читайте также Банки готовятся менять условия обслуживания счетов для украинцев

Credit Suisse приступает к радикальной реструктуризации в попытке вернуться к прибыли. Согласно плану, группа увольняет 9 000 из 52 000 сотрудников, выделяя свой инвестиционный банк First Boston, а также усилит бизнес по управлению активами.

В четверг банк предупредил, что в 2023 году он ждет еще одних «существенных убытков», поскольку покроет расходы на реструктуризацию.

Наряду с квартальными результатами банк также объявил о завершении сделки по приобретению M Klein & Company.

Читайте также Дочерний банк UniCredit в рф получил 220 млн евро убытков

За последние три месяца прошлого года Credit Suisse сообщил о 33-процентном падении доходов, в основном из-за 74-процентного снижения комиссий за инвестиционно-банковские услуги.

В то время как результаты показали отток в течение квартала, глава и главный исполнительный директор банка настаивали на том, что отток был остановлен, и клиенты начали возвращаться.

В начале октября топменеджмент Credit Suisse пытался убедить крупных клиентов, контрагентов и инвесторов в достаточной ликвидности на фоне опасений финансовой устойчивости банка. Акции Credit Suisse упали на 9% в начале торгов.

Заметив падение акций Credit Suisse более чем на 25% в прошлом месяце, исполнительный директор Credit Suisse Ульрих Кернер разослал служебную записку по всей компании, чтобы успокоить сотрудников по капиталу и ликвидности банка, пишет FT. Кернер опроверг сообщение о том, что банк обращался к инвесторам по поводу потенциального привлечения дополнительного капитала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.