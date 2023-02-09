Credit Suisse получил самые большие годовые убытки со времен финансового кризиса из-за резкого вывода средств клиентами — Finance.ua
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Credit Suisse получил самые большие годовые убытки со времен финансового кризиса из-за резкого вывода средств клиентами

Фондовый рынок
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Credit Suisse получил самые большие годовые убытки со времен финансового кризиса из-за резкого вывода средств клиентами
Credit Suisse получил самые большие годовые убытки со времен финансового кризиса из-за резкого вывода средств клиентами
Швейцарский банк Credit Suisse получил наибольшие ежегодные убытки в 7,3 млрд швейцарских франков со времен финансового кризиса 2008 года.
Об этом пишет Financial Times.
За четвертый квартал кредитор получил убытки в размере 1,4 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд.), в октябре клиенты вывели 10% активов банка.
Отмечается, что клиенты вывели из группы 107 млрд швейцарских франков за квартал, при этом две трети оттока пришлись на октябрь, говорят в банке.
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Credit Suisse приступает к радикальной реструктуризации в попытке вернуться к прибыли. Согласно плану, группа увольняет 9 000 из 52 000 сотрудников, выделяя свой инвестиционный банк First Boston, а также усилит бизнес по управлению активами.
В четверг банк предупредил, что в 2023 году он ждет еще одних «существенных убытков», поскольку покроет расходы на реструктуризацию.
Наряду с квартальными результатами банк также объявил о завершении сделки по приобретению M Klein & Company.
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За последние три месяца прошлого года Credit Suisse сообщил о 33-процентном падении доходов, в основном из-за 74-процентного снижения комиссий за инвестиционно-банковские услуги.
В то время как результаты показали отток в течение квартала, глава и главный исполнительный директор банка настаивали на том, что отток был остановлен, и клиенты начали возвращаться.
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В начале октября топменеджмент Credit Suisse пытался убедить крупных клиентов, контрагентов и инвесторов в достаточной ликвидности на фоне опасений финансовой устойчивости банка. Акции Credit Suisse упали на 9% в начале торгов.
Заметив падение акций Credit Suisse более чем на 25% в прошлом месяце, исполнительный директор Credit Suisse Ульрих Кернер разослал служебную записку по всей компании, чтобы успокоить сотрудников по капиталу и ликвидности банка, пишет FT. Кернер опроверг сообщение о том, что банк обращался к инвесторам по поводу потенциального привлечения дополнительного капитала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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