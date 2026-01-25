0 800 307 555
ЦОД будут потреблять 70% памяти в 2026 году: дефицит ударит по авто и электронике

Технологии&Авто
25
Центры обработки данных
Технологические СМИ уже несколько месяцев бьют тревогу из-за нехватки оперативной памяти, SSD и жестких дисков. Главный драйвер проблемы — взрывной спрос на ИИ. Согласно новому отчету, в 2026 году дата-центры будут потреблять до 70% всей памяти, производимой в мире. Ситуация быстро меняется.
Об этом свидетельствует материал The Wall Street Journal, подробно описывающий, насколько критичным стал дефицит памяти и как его последствия распространятся далеко за пределы ИТ-индустрии.
WSJ предупреждает, что экспоненциальный рост спроса на память почти гарантированно ударит по автомобильной отрасли, телевизорам и потребительской электронике.
Издание даже сравнивает ситуацию в автопроме с задержками производства времен Covid — опытом, который отрасль хорошо помнит.
Хотя автомобили и большинство бытовых устройств используют относительно старые типы памяти, производители RAM уже сократили или полностью свернули выпуск устаревших чипов.
Аналитик Counterpoint Research MS Hwang описывает ситуацию без украшений: «надо покупать билет на самолет и прямо сейчас выбивать квоты у производителей». По его словам, производственные мощности на 2028 год уже распроданы, не говоря о текущем году.
Оперативную память сегодня используют почти везде. Поэтому даже телевизоры, Bluetooth-колонки, приставки, «умные» холодильники и другая техника могут существенно подорожать.
Маржа в этих сегментах минимальна, и резкий рост цены одного ключевого компонента означает либо ущерб для производителей, либо переложение расходов на покупателей — при условии, что память вообще удастся купить.
В отличие от привычных колебаний цен на компоненты на этот раз проблема не выглядит временной. Hwang прогнозирует, что RAM может составлять до 10% стоимости большинства электроники и до 30% себестоимости смартфонов.
IDC уже обновила прогноз на 2026 год: продажи смартфонов могут упасть на 5%, ПК — на 9%. Компания называет текущую ситуацию «постоянным перераспределением» производственных мощностей в пользу ИИ-дата-центров.
ITC.ua
