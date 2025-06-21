Amazon потратит $13 млрд на центры обработки данных в Австралии — Finance.ua
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Amazon потратит $13 млрд на центры обработки данных в Австралии

Фондовый рынок
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Amazon потратит $13 млрд на центры обработки данных в Австралии
Amazon потратит $13 млрд на центры обработки данных в Австралии
Американская компания Amazon в течение 2025−2029 годов планирует инвестировать 20 миллиардов австралийских долларов (13 миллиардов долларов США) в развитие своих центров обработки данных в Австралии.
Об этом пишет Bloomberg.

Цель

В Amazon заявили, что эта инвестиция поможет удовлетворить растущий спрос в Австралии на облачные вычисления и искусственный интеллект, ускоряя их внедрение и развитие.
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По словам премьер-министра Австралии Энтони Албенизи, инвестиции в дата-центры в Сиднее и Мельбурне крупнейшие в истории страны со стороны мировой технологической компании.
В свою очередь, министр промышленности и инноваций Тим Айрс назвал эту инвестицию «очень значимой» для цифровой инфраструктуры страны.
«Австралии выгодно воспользоваться этой возможностью. Мы должны быть не только потребителями, но и создателями технологий», — добавил Айрс.
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Кроме того, как сообщает Bloomberg, Amazon инвестирует в три новых солнечных электростанции в австралийских штатах Виктория и Квинсленд, чтобы поддержать расширение своей инфраструктуры.
По материалам:
Espreso.tv
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