Amazon потратит $13 млрд на центры обработки данных в Австралии — Finance.ua

Amazon потратит $13 млрд на центры обработки данных в Австралии Сегодня 23:13 — Фондовый рынок

Amazon потратит $13 млрд на центры обработки данных в Австралии

Американская компания Amazon в течение 2025−2029 годов планирует инвестировать 20 миллиардов австралийских долларов (13 миллиардов долларов США) в развитие своих центров обработки данных в Австралии.

Об этом пишет Bloomberg

Цель

В Amazon заявили, что эта инвестиция поможет удовлетворить растущий спрос в Австралии на облачные вычисления и искусственный интеллект, ускоряя их внедрение и развитие.

По словам премьер-министра Австралии Энтони Албенизи, инвестиции в дата-центры в Сиднее и Мельбурне крупнейшие в истории страны со стороны мировой технологической компании.

В свою очередь, министр промышленности и инноваций Тим Айрс назвал эту инвестицию «очень значимой» для цифровой инфраструктуры страны.

«Австралии выгодно воспользоваться этой возможностью. Мы должны быть не только потребителями, но и создателями технологий», — добавил Айрс.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, Amazon инвестирует в три новых солнечных электростанции в австралийских штатах Виктория и Квинсленд, чтобы поддержать расширение своей инфраструктуры.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.