Coca-Cola снизила экологические цели по переработке материалов — Finance.ua

Coca-Cola снизила экологические цели по переработке материалов Сегодня 03:12 — Фондовый рынок

Coca-Cola снизила экологические цели по переработке материалов

Компания Coca-Cola значительно снизила свои добровольные экологические цели по использованию переработанных материалов.

Об этом пишет CNN.

Новые цели компании

В частности, до 2035 года компания планирует использовать для упаковки своей продукции только от 35% до 40% переработанных материалов, что является заметным отступлением от предыдущей цели в 50% до 2030 года.

Представители Coca-Cola заявили, что такая «эволюция» основана на опыте, накопленном за десятилетия работы в области устойчивого развития, периодической оценки прогресса и выявленных проблем.

Впрочем, по словам экспертов, это решение — признание компанией своей неспособности справиться с растущей проблемой пластикового загрязнения.

Как отметили в издании, в 2023 году экологическая организация Break Free from Plastic уже в шестой раз подряд назвала Coca-Cola крупнейшим в мире загрязнителем окружающей среды пластиком.

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Из 537 719 единиц пластикового мусора, проверенного некоммерческой организацией в 40 странах, 33 830 единиц принадлежали именно Coca-Cola.

Бутылки компании были самым распространенным видом отходов, которые часто выбрасывали в общественных местах, таких как парки и пляжи.

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