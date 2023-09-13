Coca Cola выпустила напиток, созданный с помощью ИИ — Finance.ua

Coca Cola выпустила напиток, созданный с помощью ИИ Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Coca Cola выпустила напиток, созданный с помощью ИИ

Coca-Cola выпустила на рынок Coca-Cola Y3000 — напиток, который, по словам компании, является первым вкусом, созданным человеком и искусственным интеллектом.

Coca-Cola Y3000 — это последний лимитированный вкус, запущенный в рамках платформы Coca-Cola Creations, и третий, дебютировавший в этом году.

Для Coca-Cola использование ИИ стало естественным шагом для заинтересованности молодых потребителей, которые хотят попробовать напиток, прежде чем потенциально увеличить потребление других продуктов бренда. Подобно другим напиткам, выпущенным на платформе Creations, последний напиток не продвигает и не раскрывает вкусовой профиль, а скорее настроение или впечатление.

«Вдохновленные вечностью Coca-Cola, мы хотим отметить представление каждого о том, как может выглядеть будущее, — сказала Оана Влад, старший директор по глобальной стратегии Coca-Cola. — С помощью технологии на основе искусственного интеллекта Coca-Cola Y3000 Zero Sugar представляет, какой по вкусу может быть Coca-Cola из будущего, и предлагает инновационный опыт для исследования будущего».

Coca-Cola заявила, что создала Y3000, используя человеческий и искусственный интеллект, чтобы понять, как люди представляют себе будущее через эмоции, стремления, цвета и вкусы. Затем компания использовала взгляды потребителей со всего мира и объединила их с идеями, полученными с помощью искусственного интеллекта для создания Y3000.

Дизайн, созданный совместно с искусственным интеллектом, демонстрирует жидкость в состоянии эволюции, которая передается через изменение формы и цвета, которые подчеркивают позитивное будущее.

Coca-Cola Y3000 даст поклонникам «неожиданную и увлекательную перспективу» того, как может выглядеть 3000 год. Этот опыт поможет создать дополнительное понимание и повысить популярность продукта среди потребителей, особенно среди тех, кто проводит время в интернете, играя в игры и общаясь со своими друзьями.

Y3000 Zero Sugar и версия с полным содержанием сахара запустили на отдельных рынках по всему миру, причем оба варианта продаются в Соединенных Штатах.

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