Coca-Cola запустила NFT-коллекцию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Coca-Cola запустила NFT-коллекцию

Криптовалюта
17
Coca-Cola запустила NFT-коллекцию
Coca-Cola запустила NFT-коллекцию
Корпорация Coca-Cola выпустила серию невзаимозаменяемых токенов под названием «Шедевр» (Masterpiece) в Ethereum-сети второго уровня Base от Coinbase.
Coca-Cola запустила NFT-коллекцию
NFT-коллекция основана на недавней рекламной кампании фирмы, которая частично создана с помощью искусственного интеллекта.
Токены Coca-Cola сочетают работы начинающих художников и мировые произведения искусства, включая «Крик» Эдварда Мунка и «Девушку с жемчужной сережкой» Йоханнеса Вермеера.
Сейчас доступны восемь различных NFT по цене от 0,0011 ETH до 0,014 ETH, которые создаются через платформу mint.fun. На момент написания выпущено около 50 000 активов.
Инициатива Coca-Cola реализована в рамках программы Onchain Summer от Coinbase в честь запуска сети Base. Проект направлен на развитие протокола в направлении музыки, искусства и игр.
Кроме того, платформа выделила гранты для разработчиков децентрализованных приложений внутри нового протокола и объявила о проведении хакатона с призовым фондом в $125 000.
Напомним, в 2021 году Coca-Cola уже исследовала NFT-рынок, заключив сотрудничество с маркетплейсом Tafi для выпуска коллекции в честь Международного дня дружбы.

Курс криптовалют до долара 💸

По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.