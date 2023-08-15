Coca-Cola запустила NFT-коллекцию — Finance.ua

Coca-Cola запустила NFT-коллекцию Сегодня 05:49 — Криптовалюта

Coca-Cola запустила NFT-коллекцию

Корпорация Coca-Cola выпустила серию невзаимозаменяемых токенов под названием «Шедевр» (Masterpiece) в Ethereum-сети второго уровня Base от Coinbase.

NFT-коллекция основана на недавней рекламной кампании фирмы, которая частично создана с помощью искусственного интеллекта.

Токены Coca-Cola сочетают работы начинающих художников и мировые произведения искусства, включая «Крик» Эдварда Мунка и «Девушку с жемчужной сережкой» Йоханнеса Вермеера.

Сейчас доступны восемь различных NFT по цене от 0,0011 ETH до 0,014 ETH, которые создаются через платформу mint.fun. На момент написания выпущено около 50 000 активов.

Инициатива Coca-Cola реализована в рамках программы Onchain Summer от Coinbase в честь запуска сети Base. Проект направлен на развитие протокола в направлении музыки, искусства и игр.

Кроме того, платформа выделила гранты для разработчиков децентрализованных приложений внутри нового протокола и объявила о проведении хакатона с призовым фондом в $125 000.

Напомним, в 2021 году Coca-Cola уже исследовала NFT-рынок, заключив сотрудничество с маркетплейсом Tafi для выпуска коллекции в честь Международного дня дружбы.

Forklog По материалам:

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