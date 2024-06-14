РосСМИ: Coca-Cola вновь зарегистрировала свои товарные знаки в рф — Finance.ua
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РосСМИ: Coca-Cola вновь зарегистрировала свои товарные знаки в рф

Фондовый рынок
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Coca-Cola, ушедшая с российского рынка после начала большой войны, снова регистрирует свои товарные знаки в рф.
Об этом сообщает Meduza со ссылкой на газету «Ведомости».
Отмечается, что The Coca-Cola Company подала три заявки на регистрацию в рф товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta. Заявки, поданные в апреле, были обнаружены в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности рф (Роспатент).
По российскому законодательству товарные знаки в случае их неиспользования в течение трех лет на территории страны могут быть аннулированы. С учетом того, что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022-м, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, заявила генеральный директор российской компании «Онлайн патент» Алина Акиншина. Она предположила, что Coca-Cola подает заявки в Роспатент, чтобы не допустить потери прав на свои ключевые бренды.
Остальные российские специалисты в области патентного права не исключают, что заявки на регистрацию брендов могут свидетельствовать о намерении Coca-Cola в будущем вернуть их на российский рынок.
По материалам:
Економічна Правда
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