Claude AI от Anthropic теперь может имитировать стиль письма пользователя — Finance.ua

Claude AI от Anthropic теперь может имитировать стиль письма пользователя
Anthropic добавила новую бесплатную функцию Claude AI, позволяющую контролировать, как чат-бот отвечает на различные письменные задачи.
Об этом сообщили в компании.
Три стиля ответов
Новые специальные стили доступны всем пользователям Claude AI.
Первый дает четкие ответы, второй — короткие и прямые, третий все детализирует и может использоваться в образовательных целях.
Если они не отвечают требованиям пользователя, Claude также может создать особый стиль, имитирующий его письмо.
Как создать индивидуальный шаблон
Anthropic говорит, что для создания индивидуального шаблона достаточно загрузить в чат-бот образец содержимого, отображающий желаемый способ общения.
Также потребуется предоставить дополнительные указания относительно того, как чат-бот должен отвечать.
Этот новый инструмент Anthropic не уникален. ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google имеют схожие функции, позволяющие пользователям адаптировать ответы на основе их личного стиля написания, например, а Gemini может быстро настроить тон или детали черновиков Gmail.
Функция инструментов письма в Apple Intelligence также придает подобные стили.
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