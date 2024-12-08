Claude AI от Anthropic теперь может имитировать стиль письма пользователя — Finance.ua

Claude AI от Anthropic теперь может имитировать стиль письма пользователя Сегодня 01:19 — Технологии&Авто

Claude AI от Anthropic теперь может имитировать стиль письма пользователя

Anthropic добавила новую бесплатную функцию Claude AI, позволяющую контролировать, как чат-бот отвечает на различные письменные задачи.

Об этом сообщили в компании.

Три стиля ответов

Новые специальные стили доступны всем пользователям Claude AI.

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Первый дает четкие ответы, второй — короткие и прямые, третий все детализирует и может использоваться в образовательных целях.

Если они не отвечают требованиям пользователя, Claude также может создать особый стиль, имитирующий его письмо.

Как создать индивидуальный шаблон

Anthropic говорит, что для создания индивидуального шаблона достаточно загрузить в чат-бот образец содержимого, отображающий желаемый способ общения.

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Также потребуется предоставить дополнительные указания относительно того, как чат-бот должен отвечать.

Этот новый инструмент Anthropic не уникален. ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google имеют схожие функции, позволяющие пользователям адаптировать ответы на основе их личного стиля написания, например, а Gemini может быстро настроить тон или детали черновиков Gmail.

Функция инструментов письма в Apple Intelligence также придает подобные стили.

НВ По материалам:

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