Claude AI от Anthropic теперь может имитировать стиль письма пользователя — Finance.ua
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Claude AI от Anthropic теперь может имитировать стиль письма пользователя

Технологии&Авто
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Claude AI от Anthropic теперь может имитировать стиль письма пользователя
Claude AI от Anthropic теперь может имитировать стиль письма пользователя
Anthropic добавила новую бесплатную функцию Claude AI, позволяющую контролировать, как чат-бот отвечает на различные письменные задачи.
Об этом сообщили в компании.

Три стиля ответов

Новые специальные стили доступны всем пользователям Claude AI.
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Первый дает четкие ответы, второй — короткие и прямые, третий все детализирует и может использоваться в образовательных целях.
Если они не отвечают требованиям пользователя, Claude также может создать особый стиль, имитирующий его письмо.

Как создать индивидуальный шаблон

Anthropic говорит, что для создания индивидуального шаблона достаточно загрузить в чат-бот образец содержимого, отображающий желаемый способ общения.
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Также потребуется предоставить дополнительные указания относительно того, как чат-бот должен отвечать.
Этот новый инструмент Anthropic не уникален. ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google имеют схожие функции, позволяющие пользователям адаптировать ответы на основе их личного стиля написания, например, а Gemini может быстро настроить тон или детали черновиков Gmail.
Функция инструментов письма в Apple Intelligence также придает подобные стили.
По материалам:
НВ
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