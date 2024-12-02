Motorola запускает новые ИИ-функции для своих смартфонов — Finance.ua
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Motorola запускает новые ИИ-функции для своих смартфонов

Технологии&Авто
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Motorola запускает новые ИИ-функции для своих смартфонов
Motorola запускает новые ИИ-функции для своих смартфонов
Motorola объявила о запуске открытой бета-версии, которая станет доступна для выбранных устройств компании. Эта программа обещает представить инновационные функции искусственного интеллекта, которые еще находятся в разработке, на смартфонах серии Razr 50 и Edge 50 Ultra.
В рамках этой бета-версии пользователи получат доступ к трем новым AI-функциям:
  • Catch Me Up создает краткий итог всех уведомлений, которые пользователь пропустил при отсутствии возле своего телефона, позволяя быстро узнать важные обновления;
  • Pay Attention станет незаменимым помощником во время встреч: он записывает разговор и автоматически создает итоговый отчет в виде пунктов;
  • Remember This работает как приложение для ведения дневника: он позволяет тегировать фото и скриншоты посредством заметок, которые затем можно найти с помощью голосового поиска.
Motorola также обновила интерфейс, распределив панель приложений на категории Apps, News и Journal. Чтобы упростить доступ к AI-функциям, в панели приложений появилась плавающая подсказка.
Открытое бета-тестирование уже доступно для устройств Razr 50 и Edge 50 Ultra через Play Store. Пользователи получат уведомления для подписки на участие в программе.
По материалам:
ITsider.
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