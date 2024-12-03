Как будет выглядеть улучшенная Siri: новые функции ИИ в грядущих обновлениях — Finance.ua

Как будет выглядеть улучшенная Siri: новые функции ИИ в грядущих обновлениях
Apple работает над амбициозным обновлением своего голосового помощника Siri, планируя к 2026 году интегрировать в него передовые функции искусственного интеллекта. Это часть более широкой инициативы Apple Intelligence, которая начала распространяться в сентябре 2024 года в рамках запуска iPhone 15.
Первое обновление содержало новые функции Siri, такие как обновленный интерфейс, улучшенные предложения по ответам в Сообщениях и улучшенная категоризация электронной почты. Среди других изменений — инструменты редактирования текста. В декабре ожидается появление таких дополнительных функций, как интеграция с ChatGPT.
Большой рывок Apple в сфере ИИ намечен на ближайший год, когда новые обновления позволят сделать Siri более персонализированной. Однако полное обновление Siri, основанное на обширных языковых моделях, произойдет только в 2026 году. Ожидается, что эта версия Siri будет более разговорной и сможет конкурировать с ИИ-помощниками от таких компаний как OpenAI и Google.
Первое время Apple Intelligence будет доступна на английском языке в США, в декабре она распространится на другие англоязычные страны, а в апреле 2025 года — на другие языки.
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