Обновленная Siri с функциями Apple Intelligence выйдет в 2025 году — Finance.ua

Обновленная Siri с функциями Apple Intelligence выйдет в 2025 году Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

Обновленная Siri с функциями Apple Intelligence выйдет в 2025 году

В прошлом месяце на конференции WWDC Apple официально сообщила о своем плане интеграции генеративного AI в свои устройства. Техногигант представил долгожданный фирменный AI Apple Intelligence, и его официальный релиз запланирован уже к осени этого года вместе с серией iPhone 16.

После демонстрации возможностей AI модель уже вызвала значительный ажиотаж. Одним из самых увлекательных аспектов Apple Intelligence стал его потенциал для значительного скачка возможностей Siri. Потенциально новая модель может превратить ее в более функционального и более точного помощника. Но, к сожалению, обновление Siri, которого ждут все фанаты технологии, не появится осенью вместе с новыми iPhone. По словам аналитика и инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, стремительного улучшения Siri можно ожидать только весной следующего года.

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Марк Гурман уточнил, что обновленный набор функций Siri, продемонстрированный Apple на WWDC, не будет готов к осени. В этот набор входит:

беспрецедентный контроль над действиями в приложениях Apple;

возможность выполнять сложные задачи в разных приложениях (например, редактировать фотографию и отправить ее другу);

способность предвидеть и предлагать действия на основе экранного контента.

Согласно источникам Марка Гурмана, ожидается, что эти усовершенствованные функции Siri появятся в бета-тестировании для разработчиков в январе, а публичный дебют намечен на весну в рамках обновления iOS 18.4. Однако некоторые незначительные улучшения Siri должны появиться позже в этом году. Возможно, они будут входить в первый публичный сборник iOS 18. Обновление может включать в себя переделанный интерфейс и интеграцию ChatGPT.

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В информационном бюллетене Гурмана также обсуждается видение Apple, выходящее за рамки ее смартфонов. В следующем году компания планирует сделать Apple Intelligence доступным пользователям гарнитуры Vision Pro. Также он упомянул о настольной работе с AI. По его словам, этот проект находится в разработке уже несколько месяцев.

Хотя Apple немного поздно влилась в гонку вокруг искусственного интеллекта, ее нынешняя реализация функций AI в Siri, несомненно, превосходит возможности, предложенные Google и Samsung в своих устройствах. Однако с премьерой серии Pixel 9, которая запланирована уже в следующем месяце, Google может продемонстрировать новые достижения в области AI.

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