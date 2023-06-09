ChatGPT для iPhone получил интеграцию с Siri — Finance.ua

ChatGPT для iPhone получил интеграцию с Siri Сегодня 22:36 — Технологии&Авто

ChatGPT для iPhone получил интеграцию с Siri

Компания OpenAI выпустила большое обновление для официального приложения ChatGPT для iPhone, которое можно загрузить из App Store. Приложение ChatGPT для iPhone появилось в американском магазине приложений еще 18 мая, а 31 мая — в Украине.

Важное обновление программы ChatGPT представляет интеграцию с Siri, которая позволяет получить прямой ответ «Привет, Siri» от искусственного интеллекта, без необходимости сначала открывать программу. Чтобы получить ответ от ИИ, необходимо сказать Siri: «Привет, Siri, спроси ChatGPT […]», чтобы перенаправить запросы чат-боту.

Последняя версия программы получила интеграцию с Apple Shortcuts, позволяющей создавать макросы. Например, для автоматического создания и отправки ответов на входящие сообщения или сохранения диалогов ChatGPT в виде заметок. Darg & Drop позволяет отмечать ответы и перетаскивать в другую программу пальцем вместо копирования и вставки, что потенциально экономит время.

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Версия 1.2023.152 начала поддерживать Apple iPad, поэтому пользователям iPad больше не нужно использовать увеличенную версию программы для iPhone, которая не использовала все доступное пространство на большом экране планшета.

Чтобы установить ChatGPT на свой iPhone, необходимо обновить ПО до iOS 16.1 и выше. Как и на сайте ChatGPT, в новом iOS-приложении пользователи должны создать аккаунт на платформе OpenAI. У подписчиков ChatGPT Plus будут те же привилегии, что и в вебверсии — доступ к языковой модели GPT-4, более быстрые ответы на запросы и ранний доступ к новым возможностям чат-бота.

noworries По материалам:

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