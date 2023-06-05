Искусственный интеллект ChatGPT запретили использовать в судах — Finance.ua

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Искусственный интеллект ChatGPT запретили использовать в судах

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект ChatGPT запретили использовать в судах
Искусственный интеллект ChatGPT запретили использовать в судах
Судьи начали запрещать использование ChatGPT на своих заседаниях и даже требуют сертификатов о том, что текст адвоката или прокурора был создан без использования искусственного интеллекта.
Одним из первых, кто ввел такой запрет, стал федеральный судья Брантли Старр из Техаса (США). Ему надоело, что нейросети постоянно придумывают цитаты, нормативные акты и т. д., а нерадивые юристы даже не прибегают к минимальной проверке правдивости информации.

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В дальнейшем все адвокаты, выступающие в суде, должны подать в канцелярию сертификат, подтверждающий, что ни одна часть ходатайства не была подготовлена искусственным интеллектом (например, ChatGPT, Harvey. AI или Google Bard). Также судья Старр обязал живых специалистов проверять все юридические базы данных, созданные с помощью ИИ.
Федеральный судья Техаса добавил требование — каждый появляющийся в его суде адвокат должен засвидетельствовать, что «ни одна часть документов не была составлена генеративным искусственным интеллектом, а если и была, то она подверглась проверке от живого компетентного специалиста».
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Теперь к адвокатским показаниям также прилагается форма для подписания юристами, в которой говорится, что «цитаты, ссылки, перефразированные утверждения и правовой анализ подпадают под запрет использования ИИ».
Хотя это пока лишь единичный прецедент, предполагается, что и другие судьи будут придерживаться схожих принципов.

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По материалам:
noworries
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