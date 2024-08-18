Cisco готовится ко второй волне масштабных сокращений в 2024 году: что стоит за решением — Finance.ua

Cisco готовится ко второй волне масштабных сокращений в 2024 году: что стоит за решением Сегодня 22:09 — Фондовый рынок

Cisco готовится ко второй волне масштабных сокращений в 2024 году: что стоит за решением

Компания-производитель телекоммуникационного оборудования Cisco сократит тысячи рабочих мест в рамках второго раунда увольнений в этом году. Компания смещает фокус на более быстрорастущие сферы — кибербезопасность и искусственный интеллект (ИИ).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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По словам собеседников, говоривших на условиях анонимности, сокращения могут быть такими же или немного больше, чем 4000 сотрудников Cisco, уволенных в феврале.

О новых сокращениях, вероятно, объявят уже в среду вместе с квартальными результатами компании.

По состоянию на июль 2023 года в компании работало около 84 900 человек — этот показатель не включает увольнения в феврале.

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«Cisco, крупнейший производитель маршрутизаторов и коммутаторов, направляющих интернет-трафик, борется с вялым спросом и ограничениями в цепочке поставок в своем основном бизнесе.

Это подтолкнуло компанию к диверсификации с помощью таких шагов, как покупка компании Splunk, занимающейся кибербезопасностью, за 28 миллиардов долларов.

Компания также пытается включить ИИ-продукты в свои предложения, и в мае подтвердила свою цель — к 2025 году получить заказы на продукты ИИ на 1 миллиард долларов", — пишет Reuters.

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Ранее в августе производитель микросхем Intel сократил более 15% своего штата или около 17 500 сотрудников.

В общей сложности, по данным сайта Layoffs. fyi, с начала года в 393 технологических компаниях было уволено более 126 тысяч сотрудников.

Економічна Правда По материалам:

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