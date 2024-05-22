TikTok планирует волну увольнений — Finance.ua

TikTok планирует волну увольнений Сегодня 23:29 — Фондовый рынок

TikTok планирует волну увольнений

TikTok планирует сокращение в операционном и маркетинговом отделах.

Об этом сообщили The Information сотрудники компании.

На этой неделе компания TikTok объявила своим сотрудникам о намерении уволить значительное количество сотрудников в отделах операций, контента и маркетинга.

Читайте также В прошлом году доход TikTok в США достиг рекордной суммы

Согласно информации, которую рассказали The Information, сообщения об этом работникам отправят уже в ближайшие дни.

Сколько именно людей подпадет под сокращение, пока не известно, однако сообщается, что TikTok закрывает свою глобальную команду по работе с пользователями, которая насчитывает 1 000 сотрудников. Часть сокращенных сможет присоединиться к другим отделам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.