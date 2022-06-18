Circle выходит на рынок ЕС с новым стейблкоином — Finance.ua

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Circle выходит на рынок ЕС с новым стейблкоином

Сегодня 05:49Финтех и Карты
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Circle выходит на рынок ЕС с новым стейблкоиномCircle выходит на рынок ЕС с новым стейблкоином
Компания Circle Internet Financial, несмотря на волатильность рынка криптовалют и проблемы стейблкоинов, выпускает обеспеченный евро Euro Coin.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Bits.media.
Эмитент USD Coin (USDC) Circle анонсировал выпуск 30 июня стейблкоина, обеспеченного резервами в евро.
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В анонсе говорится, что новый стейблкоин будет «регулируемой стабильной монетой, выпущенной с полным резервированием и построенной на тех же принципах доверия, прозрачности и безопасности, что и USDC».
Компания утверждает, что резервы в евро хранятся в ведущих финансовых учреждениях под регулятивным контролем США, таких как Silvergate Bank.
Circle заявила, что изначально Euro Coin (EUROC) будет выпущен как токен ERC-20 на блокчейне Эфириума «с поддержкой дополнительных блокчейнов, ожидаемых в конце года».
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Как токен стандарта Ethereum ERC-20, Euro Coin должен широко взаимодействовать с совместимыми кошельками.
Команда Circle утверждает, что ряд криптовалютных бирж, таких как FTX, Bitstamp, Binance US, Huobi, Uniswap обеспечат поддержку стейблкоина EUROC.
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Децентрализованные финансовые системы, такие как Anchorage, Compound, Curve и Fireblocks, тоже готовы обеспечить поддержку стейблкоина.
Начиная с 30 июня Euro Coin будет доступен для институциональных клиентов через бесплатную учетную запись Circle.
На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более 2 миллионов трейдеров со всего мира.

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По материалам: Мінфін.com.ua
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