Circle выходит на рынок ЕС с новым стейблкоином — Finance.ua

Circle выходит на рынок ЕС с новым стейблкоином

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Circle выходит на рынок ЕС с новым стейблкоином

Компания Circle Internet Financial, несмотря на волатильность рынка криптовалют и проблемы стейблкоинов, выпускает обеспеченный евро Euro Coin.

Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Bits.media.

Эмитент USD Coin (USDC) Circle анонсировал выпуск 30 июня стейблкоина, обеспеченного резервами в евро.

В анонсе говорится, что новый стейблкоин будет «регулируемой стабильной монетой, выпущенной с полным резервированием и построенной на тех же принципах доверия, прозрачности и безопасности, что и USDC».

Компания утверждает, что резервы в евро хранятся в ведущих финансовых учреждениях под регулятивным контролем США, таких как Silvergate Bank.

Circle заявила, что изначально Euro Coin (EUROC) будет выпущен как токен ERC-20 на блокчейне Эфириума «с поддержкой дополнительных блокчейнов, ожидаемых в конце года».

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Как токен стандарта Ethereum ERC-20, Euro Coin должен широко взаимодействовать с совместимыми кошельками.

Команда Circle утверждает, что ряд криптовалютных бирж, таких как FTX, Bitstamp, Binance US, Huobi, Uniswap обеспечат поддержку стейблкоина EUROC.

Децентрализованные финансовые системы, такие как Anchorage, Compound, Curve и Fireblocks, тоже готовы обеспечить поддержку стейблкоина.

Начиная с 30 июня Euro Coin будет доступен для институциональных клиентов через бесплатную учетную запись Circle.

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