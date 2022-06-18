Circle выходит на рынок ЕС с новым стейблкоином — Finance.ua

В анонсе говорится, что новый стейблкоин будет «регулируемой стабильной монетой, выпущенной с полным резервированием и построенной на тех же принципах доверия, прозрачности и безопасности, что и USDC».
Компания утверждает, что резервы в евро хранятся в ведущих финансовых учреждениях под регулятивным контролем США, таких как Silvergate Bank.
Circle заявила, что изначально Euro Coin (EUROC) будет выпущен как токен ERC-20 на блокчейне Эфириума «с поддержкой дополнительных блокчейнов, ожидаемых в конце года».
Децентрализованные финансовые системы, такие как Anchorage, Compound, Curve и Fireblocks, тоже готовы обеспечить поддержку стейблкоина.
Начиная с 30 июня Euro Coin будет доступен для институциональных клиентов через бесплатную учетную запись Circle.
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