Что сейчас происходит с Litecoin, и как купить криптовалюту — Finance.ua

Многие аналитики считают Litecoin недооцененной криптовалютой. Новости об этом проекте не так популярны, как о Bitcoin или Ethereum. Вполне возможно, что именно поэтому LTC будто уходит в тень. Однако ставить крест на этой криптовалюте пока рано.
Конечно, есть специалисты, убежденные, что в старых монетах больше нет смысла. По их мнению, обновления BTC нацелены на устранение имеющихся недостатков, и криптовалюты, создававшиеся когда-то для этих целей, утратили свою актуальность.
Но Litecoin по-прежнему входит в шорт-лист крупных игроков крипторынка. Положительная динамика Bitcoin влияет на LTC. Также на его курсе положительно сказывается добавление PayPal и других платежных сервисов.
В июне 2022 года, по данным сайта coinmarketcap.com, Litecoin разместился на 20-м месте по уровню капитализации, что составляет 4,37 млрд долларов. Одна монета сейчас стоит около 62 долларов и, по имеющимся прогнозам, минимальное значение цены Litecoin к концу текущего года составит 80,43 доллара. Максимальный прогнозируемый уровень — 94,71 доллара.
Курс Litecoin растет вместе с Bitcoin. 30 мая BTC подорожал на 6%, потянув за собой стоимость альткоинов. Естественно, скачки Bitcoin повлияют и на LTC.
И хотя Litecoin выглядит сейчас, как отвоевавший свое ветеран, эта криптовалюта сохраняет свои неоспоримые преимущества по сравнению с другими. Большие и срочные переводы по-прежнему выгоднее делать именно в LTC.
Как купить Litecoin
Одним из способов получения Litecoin остается майнинг. И если в начале криптовалюту можно было добывать с помощью процессоров домашних компьютеров (в этом и заключалась одна из главных фишек Litecoin), то сейчас без специализированного оборудования не обойтись. Инвестиции в такое оборудование окупят себя, если вы соглашаетесь ждать несколько десятков лет.