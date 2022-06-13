Что сейчас происходит с Litecoin, и как купить криптовалюту — Finance.ua

Что сейчас происходит с Litecoin, и как купить криптовалюту

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Что сейчас происходит с Litecoin, и как купить криптовалюту

12 октября 2021 года исполнилось ровно десять лет с момента создания Litecoin. Монета сохранила былую популярность, но потеряла позиции — опустилась на 16 место по уровню капитализации.

Многие аналитики считают Litecoin недооцененной криптовалютой. Новости об этом проекте не так популярны, как о Bitcoin или Ethereum. Вполне возможно, что именно поэтому LTC будто уходит в тень. Однако ставить крест на этой криптовалюте пока рано.

Конечно, есть специалисты, убежденные, что в старых монетах больше нет смысла. По их мнению, обновления BTC нацелены на устранение имеющихся недостатков, и криптовалюты, создававшиеся когда-то для этих целей, утратили свою актуальность.

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Но Litecoin по-прежнему входит в шорт-лист крупных игроков крипторынка. Положительная динамика Bitcoin влияет на LTC. Также на его курсе положительно сказывается добавление PayPal и других платежных сервисов.

В июне 2022 года, по данным сайта coinmarketcap.com , Litecoin разместился на 20-м месте по уровню капитализации, что составляет 4,37 млрд долларов. Одна монета сейчас стоит около 62 долларов и, по имеющимся прогнозам, минимальное значение цены Litecoin к концу текущего года составит 80,43 доллара. Максимальный прогнозируемый уровень — 94,71 доллара.

Курс Litecoin растет вместе с Bitcoin. 30 мая BTC подорожал на 6%, потянув за собой стоимость альткоинов. Естественно, скачки Bitcoin повлияют и на LTC.

И хотя Litecoin выглядит сейчас, как отвоевавший свое ветеран, эта криптовалюта сохраняет свои неоспоримые преимущества по сравнению с другими. Большие и срочные переводы по-прежнему выгоднее делать именно в LTC.

Как купить Litecoin

Одним из способов получения Litecoin остается майнинг. И если в начале криптовалюту можно было добывать с помощью процессоров домашних компьютеров (в этом и заключалась одна из главных фишек Litecoin), то сейчас без специализированного оборудования не обойтись. Инвестиции в такое оборудование окупят себя, если вы соглашаетесь ждать несколько десятков лет.

Самый простой и надежный способ приобрести Litecoin — купить его на бирже.

Сегодня несколько крупных бирж торгуют LTC, к примеру, тот же Binance.com.

По этой ссылке вы найдете подробную инструкцию о покупке Litecoin, а также актуальный курс и динамику этой криптовалюты.

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