Что сейчас происходит с Litecoin, и как купить криптовалюту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что сейчас происходит с Litecoin, и как купить криптовалюту

Сегодня 08:32Финтех и Карты
30
Что сейчас происходит с Litecoin, и как купить криптовалютуЧто сейчас происходит с Litecoin, и как купить криптовалюту
12 октября 2021 года исполнилось ровно десять лет с момента создания Litecoin. Монета сохранила былую популярность, но потеряла позиции — опустилась на 16 место по уровню капитализации.
Об этом сказано в материале Finance.ua Litecoin: старт, наши дни, перспективы.
Многие аналитики считают Litecoin недооцененной криптовалютой. Новости об этом проекте не так популярны, как о Bitcoin или Ethereum. Вполне возможно, что именно поэтому LTC будто уходит в тень. Однако ставить крест на этой криптовалюте пока рано.
Конечно, есть специалисты, убежденные, что в старых монетах больше нет смысла. По их мнению, обновления BTC нацелены на устранение имеющихся недостатков, и криптовалюты, создававшиеся когда-то для этих целей, утратили свою актуальность.
Читайте также
Но Litecoin по-прежнему входит в шорт-лист крупных игроков крипторынка. Положительная динамика Bitcoin влияет на LTC. Также на его курсе положительно сказывается добавление PayPal и других платежных сервисов.
В июне 2022 года, по данным сайта coinmarketcap.com, Litecoin разместился на 20-м месте по уровню капитализации, что составляет 4,37 млрд долларов. Одна монета сейчас стоит около 62 долларов и, по имеющимся прогнозам, минимальное значение цены Litecoin к концу текущего года составит 80,43 доллара. Максимальный прогнозируемый уровень — 94,71 доллара.
Курс Litecoin растет вместе с Bitcoin. 30 мая BTC подорожал на 6%, потянув за собой стоимость альткоинов. Естественно, скачки Bitcoin повлияют и на LTC.
И хотя Litecoin выглядит сейчас, как отвоевавший свое ветеран, эта криптовалюта сохраняет свои неоспоримые преимущества по сравнению с другими. Большие и срочные переводы по-прежнему выгоднее делать именно в LTC.

Как купить Litecoin

Одним из способов получения Litecoin остается майнинг. И если в начале криптовалюту можно было добывать с помощью процессоров домашних компьютеров (в этом и заключалась одна из главных фишек Litecoin), то сейчас без специализированного оборудования не обойтись. Инвестиции в такое оборудование окупят себя, если вы соглашаетесь ждать несколько десятков лет.
Место для вашей рекламы
Самый простой и надежный способ приобрести Litecoin — купить его на бирже.
Сегодня несколько крупных бирж торгуют LTC, к примеру, тот же Binance.com.
По этой ссылке вы найдете подробную инструкцию о покупке Litecoin, а также актуальный курс и динамику этой криптовалюты.
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.