Опрос: криптовалюты станут законным платежным средством для всего мира через 10 лет — Finance.ua

Опрос: криптовалюты станут законным платежным средством для всего мира через 10 лет

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Опрос: криптовалюты станут законным платежным средством для всего мира через 10 лет

Согласно результатам опроса, проведенного консалтингово-аудиторской компанией Deloitte, 83% ритейлеров США (владельцев компаний по розничным продажам) считают, что цифровые валюты станут законным платежным средством через 10 лет.

Респонденты поделились собственными прогнозами по поводу внедрения криптовалют: 83% заверили, что цифровые платежи станут максимально распространены в течение пяти лет и легализованы на законном уровне через 10 лет:

85% ожидают, что использование криптовалют для покупки значительно увеличится за тот же период;

75% ритейлеров в США готовы принимать криптовалютные платежи;

50% с доходом более $500 миллионов выделили $1 миллион из своего бюджета для создания платежной инфраструктуры для криптовалюта.

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Ритейлеры считают, что использование криптовалютных платежей поможет увеличить их доходы и расширить клиентскую базу, ведь покупатели смогут оплачивать покупки любым удобным для них способом. Так, 8 июня для поддержки экономики страны власти Ямайки официально признали цифровую валюту Jam-Dex (CBDC) законным платежным средством. Ямайка стала первой страной в мире, легализовавшей CBDC на законодательном уровне.

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