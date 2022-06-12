Опрос: криптовалюты станут законным платежным средством для всего мира через 10 лет — Finance.ua
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Опрос: криптовалюты станут законным платежным средством для всего мира через 10 лет

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Опрос: криптовалюты станут законным платежным средством для всего мира через 10 летОпрос: криптовалюты станут законным платежным средством для всего мира через 10 лет
Согласно результатам опроса, проведенного консалтингово-аудиторской компанией Deloitte, 83% ритейлеров США (владельцев компаний по розничным продажам) считают, что цифровые валюты станут законным платежным средством через 10 лет.
Респонденты поделились собственными прогнозами по поводу внедрения криптовалют: 83% заверили, что цифровые платежи станут максимально распространены в течение пяти лет и легализованы на законном уровне через 10 лет:
  • 85% ожидают, что использование криптовалют для покупки значительно увеличится за тот же период;
  • 75% ритейлеров в США готовы принимать криптовалютные платежи;
  • 50% с доходом более $500 миллионов выделили $1 миллион из своего бюджета для создания платежной инфраструктуры для криптовалюта.
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Ритейлеры считают, что использование криптовалютных платежей поможет увеличить их доходы и расширить клиентскую базу, ведь покупатели смогут оплачивать покупки любым удобным для них способом. Так, 8 июня для поддержки экономики страны власти Ямайки официально признали цифровую валюту Jam-Dex (CBDC) законным платежным средством. Ямайка стала первой страной в мире, легализовавшей CBDC на законодательном уровне.
По материалам: noworries
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