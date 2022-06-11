Стоимость криптовалюты Dogecoin вернется к цене 2017 года — Finance.ua
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Стоимость криптовалюты Dogecoin вернется к цене 2017 года

11.06.2022, 00:04Финтех и Карты
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Стоимость криптовалюты Dogecoin вернется к цене 2017 годаСтоимость криптовалюты Dogecoin вернется к цене 2017 года
Как сообщил генеральный директор Gokhshtein Media Дэвид Гохштейн в Твиттере, Dogecoin (DOGE) двигается к своему пиковому уровню в мае прошлого года (цена составляла почти $0.7)
На момент написания новости цена DOGE составляет $0.079, что в 10 раз меньше показателя АТН. По данным CoinMarketCap, сайта для отслеживания цен на криптоактивы, Dogecoin является 10-й самой популярной криптовалютой с рыночной стоимостью ~$10,5 миллиарда.
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Первый рост цены Dogecoin произошел в 2017 году, когда на криптовалютном рынке увеличились розничные инвестиции, благодаря которым и возросла популярность альткоинов (альтернативных криптовалют). Тогда стоимость DOGE выросла на 1890% в течение 70 дней, поднявшись с начальных уровней $0.21 до $0.0042.
Из-за высокой волатильности и спекулятивности актива в своем недавнем интервью соучредитель Dogecoin Джексон Палмер заявил, что мечтает о конце эпохи криптовалют.

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«Люди ничего не делают, они зарабатывают деньги, не прилагая для этого никаких усилий», — отметил он.
Соучредитель Dogecoin подчеркнул, что считает криптовалюту технологией капитализма, созданной для обогащения ее сторонников. Это достигается благодаря уклонению от уплаты налогов, уменьшению регуляторного надзора и созданию искусственного дефицита.
По материалам: noworries
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