Стоимость криптовалюты Dogecoin вернется к цене 2017 года — Finance.ua

Стоимость криптовалюты Dogecoin вернется к цене 2017 года

Стоимость криптовалюты Dogecoin вернется к цене 2017 года

Как сообщил генеральный директор Gokhshtein Media Дэвид Гохштейн в Твиттере, Dogecoin (DOGE) двигается к своему пиковому уровню в мае прошлого года (цена составляла почти $0.7)

На момент написания новости цена DOGE составляет $0.079, что в 10 раз меньше показателя АТН. По данным CoinMarketCap , сайта для отслеживания цен на криптоактивы, Dogecoin является 10-й самой популярной криптовалютой с рыночной стоимостью ~$10,5 миллиарда.

Читайте также Илон Маск заявил, что SpaceX будет принимать оплату в Dogecoin

Первый рост цены Dogecoin произошел в 2017 году, когда на криптовалютном рынке увеличились розничные инвестиции, благодаря которым и возросла популярность альткоинов (альтернативных криптовалют). Тогда стоимость DOGE выросла на 1890% в течение 70 дней, поднявшись с начальных уровней $0.21 до $0.0042.

Из-за высокой волатильности и спекулятивности актива в своем недавнем интервью соучредитель Dogecoin Джексон Палмер заявил, что мечтает о конце эпохи криптовалют.

«Люди ничего не делают, они зарабатывают деньги, не прилагая для этого никаких усилий», — отметил он.

Соучредитель Dogecoin подчеркнул, что считает криптовалюту технологией капитализма, созданной для обогащения ее сторонников. Это достигается благодаря уклонению от уплаты налогов, уменьшению регуляторного надзора и созданию искусственного дефицита.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.