Илон Маск заявил, что SpaceX будет принимать оплату в Dogecoin — Finance.ua

Илон Маск заявил, что SpaceX будет принимать оплату в Dogecoin

Сегодня 23:44 — Финтех и Карты

Илон Маск заявил, что SpaceX будет принимать оплату в Dogecoin

Dogecoin, популярный токен криптомемов, скоро будет приниматься SpaceX в качестве оплаты, написал Илон Маск в Твиттере. Его твит повлек за собой резкий рост цены на эту крипту.

«Продукцию Tesla можно будет купить за Doge, а вскоре и продукцию SpaceX», — написал Маск в Twitter.

Однако на время написания новости (суббота) продукты на веб-сайте SpaceX, включая футболки «оккупируй Марс» и скафандр, все еще продавались в долларах.

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На вопрос пользователя Twitter, можно ли оплачивать интернет-подписку Starlink валютой на тему собачьих мемов, Маск ответил: «Возможно, когда-нибудь».

В пятницу вечером после утреннего объявления Маска Dogecoin прибавила в цене, в то время как другие популярные криптовалюты упали.

Dogecoin вырос на 4%, в то время как Bitcoin упал на 3%, а Ethereum упал на 8%, сообщает MarketWatch.

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