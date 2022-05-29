Илон Маск заявил, что SpaceX будет принимать оплату в Dogecoin — Finance.ua
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Илон Маск заявил, что SpaceX будет принимать оплату в Dogecoin

Сегодня 23:44Финтех и Карты
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Илон Маск заявил, что SpaceX будет принимать оплату в DogecoinИлон Маск заявил, что SpaceX будет принимать оплату в Dogecoin
Dogecoin, популярный токен криптомемов, скоро будет приниматься SpaceX в качестве оплаты, написал Илон Маск в Твиттере. Его твит повлек за собой резкий рост цены на эту крипту.
«Продукцию Tesla можно будет купить за Doge, а вскоре и продукцию SpaceX», — написал Маск в Twitter.
Однако на время написания новости (суббота) продукты на веб-сайте SpaceX, включая футболки «оккупируй Марс» и скафандр, все еще продавались в долларах.
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На вопрос пользователя Twitter, можно ли оплачивать интернет-подписку Starlink валютой на тему собачьих мемов, Маск ответил: «Возможно, когда-нибудь».
В пятницу вечером после утреннего объявления Маска Dogecoin прибавила в цене, в то время как другие популярные криптовалюты упали.
Dogecoin вырос на 4%, в то время как Bitcoin упал на 3%, а Ethereum упал на 8%, сообщает MarketWatch.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

По материалам: internetua.com
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