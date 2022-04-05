Dogecoin прибавил 10% на инвестициях Илона Маска в Twitter — Finance.ua
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Dogecoin прибавил 10% на инвестициях Илона Маска в Twitter

Сегодня 21:50Финтех и Карты
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Криптовалюта Dogecoin подорожала после публикации декларации гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска, в которой говорится, что он приобрел внушительную долю акций компании Twitter. В связи с этим значительно увеличилась прибыльность монеты.
Нормативный документ был опубликован Комиссией по ценным бумагам и биржам США 4 апреля. В нем сказано, что Маск является владельцем 73 486 938, или 9%, акций сети микроблогов. Таким образом, он стал крупнейшим акционером компании, обогнав даже ее основателя Джека Дорси.
Исходя из данных по закрытию биржевых торгов, стоимость одной акции Twitter составляет $39,31. Таким образом, в совокупности на такое приобретение Илон Маск потратил $2,89 млрд.
На этом фоне курс Dogecoin (DOGE) взлетел примерно на 10%. Согласно данным бирж, стоимость мем-коина выросла с $0,1425 до дневного максимума в $0,1566.

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На криптоаналитическом портале IntoTheBlock говорится, что на этом фоне доходность DOGE увеличилась до 63%, хотя ранее в марте опустилась до 54%. По этому показателю актив опережает топ-20 криптовалют по капитализации.
По материалам: Обозреватель
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