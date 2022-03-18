Блокчейн и криптовалюты могут быть крайне полезными во время войны - Роман Фелик — Finance.ua
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Блокчейн и криптовалюты могут быть крайне полезными во время войны - Роман Фелик

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Блокчейн и криптовалюты могут быть крайне полезными во время войны - Роман ФеликБлокчейн и криптовалюты могут быть крайне полезными во время войны - Роман Фелик
IT-бизнесмен о блокчейн-технологиях, криптовалюте, и инвестициях даже во время войны.
В непростое военное время, и в условиях неопределенного будущего курса валют и рынка недвижимости, все чаще украинцы посматривают в сторону крипто активов и блокчейн-технологий.
Finance.ua решил пообщаться с Романом Феликом, успешным IT-бизнесменом, который управляет Международной ассоциацией по блокчейн-технологиям, инвестиционным фондом, собственным криптовалютным кошельком и проектом Instime (сервис предназначен для быстрого продвижения, монетизации и взаимопиара в Инстаграм).
Справка:
  • Роман Фелик родился в небольшом поселке на Западной Украине.
  • Получил образование в Тернополе. Оба вуза, которые он окончил, были связаны с компьютерными технологиями.
  • Первая работа была далека от компьютерных технологий — Роман устроился крупье в казино. Умение хорошо считать помогло ему быстро продвинуться по карьерной леснице.
  • В скором времени ему удалось открыть собственный бизнес — клуб спортивного покера. Идея оказалась настолько удачной, что уже к 24 годам он стал владельцем двух казино, одно из которых было за рубежом.
  • В 2018 году решил окончательно вернуться в сферу компьютерных технологий. Начал с создания сервиса для продвижения Instagram-аккаунтов. Сервис получил название Instime.
Больше о Романе Фелике
— Роман, сегодня в Украине война. Но несмотря на ужасы военных действий, и президент, и премьер постоянно заявляют с экранов, что экономика должна работать. Необходим оборот средств, работа бизнеса. По возможности, уплата налогов. Что думаете на этот счет?
— Война — это всегда ужасно. Я являюсь гражданином Украины и конечно из-за всего этого сильно переживаю. Тяжело думать о бизнесе и заработке, когда твои близкие в опасности. Поэтому, будь я представителем государства, я бы не требовал от предпринимателей налогов, а наоборот освободил их от уплаты. Любой бизнес, связанный с территорией военных действий, может очень сильно пострадать, либо вовсе закрыться. Важно также понимать, что война рано или поздно заканчивается, поэтому необходимо здраво мыслить и относиться к происходящему максимально рационально.
IT-индустрия хоть и менее привязана к территории, но уязвима, как и любой другой бизнес. Например, у меня были офисы в Украине и мы потратили много ресурсов, чтобы вывезти наших людей и поселить в другой стране. В такой ситуации любой владелец компании должен в первую очередь позаботиться о своих сотрудниках.
— А что касается перспектив в общемировом значении. Каким вы видите применение блокчейн-технологий через 5, 10 лет в мире?
— Это настолько глобальный вопрос, что ответов на него может быть очень много. Но если кратко, то за последние 10 лет произошел невероятный скачок технологий. Если IT-сектор продолжит развиваться в том же темпе, то ведущую роль в нем будет отводиться именно блокчейну. Объем глобального рынка и область применения блокчейн-технологии уже сейчас масштабны.
Государства, крупные компании и различные международные организации используют блокчейн для децентрализации. В связи с этим, в будущем, я вижу серьезные изменения в финансовой и правовой сферах. Большинство операций в банковской сфере, микроплатежи, SWIFT-переводы и различные расчеты будут проводиться с помощью этой технологии.
Все потому, что блокчейн — это предотвращение мошенничества, защита от взломов и дезинформации. Технология помогает увеличить производительность, уменьшить затраты, а также структурировать любую область, связанную с информацией. Но в первую очередь — это децентрализация, которая позволяет защитить информацию, обеспечить ее прозрачность и неизменность.
— Разговоры о выгодах блокчейна и криптовалют не утихают уже много лет. Вы также являетесь активным участником данного рынка не первый год. Когда и почему вы заинтересовались этой сферой?
— С рынком криптовалют я знаком довольно давно — покупал биткоины еще по $600-$800. До сих пор занимаюсь его изучением: от влияния внешних факторов, до глубокого технического анализа.
В процессе изучения пришел к выводу, что этот рынок молодой, перспективный и очень нуждается в инфраструктуре. Индустрии не хватает инструментов, чтобы люди могли полноценно оценить ее преимущества.
Поэтому моя компания сосредоточилась на создании именно инфраструктуры для криптоиндустрии. На сегодняшний день у нас много разработок и сервисов для быстрой коммуникации, как обычных людей, так и профессионалов с этим рынком.
Я сторонник криптовалют и советую в них инвестировать, но не более 50% от своего капитала. Также не следует забывать, что это долгосрочная инвестиция. Как показала практика, курс биткоина, невзирая на колебания, за последние 12 лет только рос.
— Сегодня вы достаточно успешный бизнесмен, и участвуете в нескольких проектах. Расскажите о них подробнее?
— Если говорить о том, что делаем сейчас, то один из самых громких проектов — это финансовый агрегатор. Это своего рода упрощенное прикосновение человека к финансовым рынкам. Сервис предлагает единое решение для всех видов операций с криптовалютными и фиатными валютами. То есть человек может легко и удобно не только заниматься обменом, но и рассчитываться криптовалютой.
Под этот вид деятельности мы уже получили банковскую лицензию, и сейчас готовится к выпуску карт. То есть это как раз то, о чем я и говорил — мы создаем инфраструктуру для финансовых рынков. Создаем условия для того, чтобы человек мог легко пользоваться криптовалютами, инвестировать и поменьше тратиться на комиссии.
Сервисом уже пользуется более 50 тыс. человек, а капитализация нашей компании составляет порядка $50 млн.
— Чем уникален и в каком состоянии сейчас Instime. Что изменилось с начала войны, и какие планы по данному проекту?
— Уникальность этого проекта в том, что он позволяет не только продвигать свой аккаунт, но и зарабатывать на продвижении сервиса. Я понимал, что эта идея сможет принести пользу всем бизнесам, представленным в этой социальной сети. Также она может принести пользу простому человеку, который стремится к популярности и самоутверждению.
Сейчас сервисом пользуются люди с более чем 100 стран. Но с начала войны многие подписчики с россии не смогли оплатить услуги из-за того, что их платежные карты перестали работать.
Что касается планов на будущее, то мы собираемся использовать данную модель не только для продвижения и заработка в Instagram. Ее можно использовать абсолютно везде: для продвижения как любого бизнеса и продукта, так и социальной сети. На любую социальную сеть, на любой бизнес или компанию можно наложить модель маркетинга, которую мы используем в Instime.
— Вы помимо прочего управляющий инвестиционного фонда. Во что бы посоветовали вкладывать деньги? Даже в эти непростые времена.
— Проблема наших людей заключается в том, что они не всегда умеют грамотно выбирать направление инвестиций. Все дело в том, что у нас никого не учат финансовой грамотности. Большинство людей действуют наобум и зачастую теряют свои деньги.
Поэтому я бы посоветовал вначале инвестировать в себя, в свое финансовое образование и свою компетенцию. Это необходимо для того, чтобы начать разбираться в финансовых рынках и понять, куда стоит инвестировать.
— Но как все-таки добиться успеха?
— Это зависит от того, что человек хочет от жизни. Если у него есть какая-то страсть, какие-то желания, он должен понимать, что ему нужно, чтобы к этому прийти.
Или если у человека есть какие-то любимые занятия или увлечения — он может двигаться в этом направлении. Важно заниматься тем, что нравится. Поскольку, если вы занимаетесь нелюбимым делом, никогда не сможете полноценно реализовать себя.
На сегодняшний день информации в мире очень много. И разобраться в чем-либо или чему-то обучиться очень просто. Вопрос в желании.
Мир очень быстро меняется. Предположим, вы прочитали книгу об истории успеха какого-то бизнесмена — повторить его путь вряд ли получится. Это было другое время, другие обстоятельства и другое мышление.
Поэтому все нужно делать по-своему: воспринимать информацию, анализировать мир, учиться и действовать. Не засоряйте свое мышление чужими концепциями. Пытайтесь придумать свою идею и стремитесь ее реализовать. При должном терпении и настойчивости все у вас получится.
— Есть ли какие-то основные правила инвестора? На что обращать внимание?
— Вопрос инвестирования всегда остается открытым и люди постоянно ищут на него ответы: куда и как безопасно вложить деньги? Мое мнение — нужно всегда хеджировать риски.
Обязательно необходимо иметь стабильные инвестиции, такие как недвижимость и золото. Хоть концепция покупки и сдачи недвижимости в аренду устарела и уже не дает ту прибыль, которую можно сегодня получить в другой сфере. Но не стоит ее списывать со счетов.
Что касается инвестиций в компании, я советую вначале их очень тщательно изучить. Будь то криптовалютные компании, стартапы, предприятия, что готовятся к IPO. Либо какие-то именитые корпорации, чьи акции можно приобрести. Подход везде един — надо изучать команду, концепцию продукта, их успешные и неуспешные кейсы.
Также важно обращать внимание на внешние факторы, которые влияют на стоимость различных активов или продуктов. Например, было очевидно, что война спровоцирует рост цен на нефть и падение курса рубля. Некоторые заработали на этом миллионы.
Но также есть и неочевидные внешние факторы, для идентификации которых необходимы определенные навыки и обучение.
— Кстати, что касается инвестиций в золото, недвижимость и облигации в военное время, могли бы дать несколько рекомендаций нашим читателям?
— Во время войны недвижимость сильно снижается в цене. Это касается не только территории военных действий. Квартиры и дома могут подешеветь также в странах, которые прямо или косвенно причастны к конфликту.
Что касается долгосрочных инвестиций в золото, то они прибыльны всегда. Поэтому иметь такой актив у себя в портфеле я считаю необходимым.
А насчет покупки облигаций в военное время. В случае дефолта выплаты по облигациям конечно в приоритете, нежели по акциям. Но я все равно не считаю это правильным вложением денег во время войны — слишком сложно прогнозировать, чем все закончится.
По материалам: Finance.UA
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