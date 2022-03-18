Блокчейн и криптовалюты могут быть крайне полезными во время войны - Роман Фелик — Finance.ua

Блокчейн и криптовалюты могут быть крайне полезными во время войны - Роман Фелик
IT-бизнесмен о блокчейн-технологиях,
криптовалюте, и инвестициях даже во
время войны.
В
непростое военное время, и в условиях
неопределенного будущего курса валют
и рынка недвижимости, все чаще украинцы
посматривают в сторону крипто активов
и блокчейн-технологий.
Finance.ua
решил пообщаться с Романом Феликом,
успешным IT-бизнесменом, который управляет
Международной ассоциацией по
блокчейн-технологиям, инвестиционным
фондом, собственным криптовалютным
кошельком и проектом Instime
(сервис предназначен для быстрого
продвижения, монетизации и взаимопиара
в Инстаграм).
Справка:
Роман
Фелик родился в небольшом поселке на
Западной Украине.
Получил
образование в Тернополе. Оба вуза,
которые он окончил, были связаны с
компьютерными технологиями.
Первая
работа была далека от компьютерных
технологий — Роман устроился крупье
в казино. Умение хорошо считать помогло
ему быстро продвинуться по карьерной
леснице.
В
скором времени ему удалось открыть
собственный бизнес — клуб спортивного
покера. Идея оказалась настолько
удачной, что уже к 24 годам он стал
владельцем двух казино, одно из которых
было за рубежом.
В
2018 году решил окончательно вернуться
в сферу компьютерных технологий. Начал
с создания сервиса для продвижения
Instagram-аккаунтов. Сервис получил название
Instime.
— Роман, сегодня в Украине война. Но
несмотря на ужасы военных действий, и
президент, и премьер постоянно заявляют
с экранов, что экономика должна работать.
Необходим оборот средств, работа бизнеса.
По возможности, уплата налогов. Что
думаете на этот счет?
— Война
— это всегда ужасно. Я являюсь гражданином
Украины и конечно из-за всего этого
сильно переживаю. Тяжело думать о бизнесе
и заработке, когда твои близкие в
опасности. Поэтому, будь я представителем
государства, я бы не требовал от
предпринимателей налогов, а наоборот
освободил их от уплаты. Любой бизнес,
связанный с территорией военных действий,
может очень сильно пострадать, либо
вовсе закрыться.
Важно также
понимать, что война рано или поздно
заканчивается, поэтому необходимо
здраво мыслить и относиться к происходящему
максимально рационально.
IT-индустрия
хоть и менее привязана к территории, но
уязвима, как и любой другой бизнес.
Например, у меня были офисы в Украине и
мы потратили много ресурсов, чтобы
вывезти наших людей и поселить в другой
стране. В такой ситуации любой владелец
компании должен в первую очередь
позаботиться о своих сотрудниках.
— А что касается перспектив в общемировом
значении. Каким вы видите применение
блокчейн-технологий через 5, 10 лет в
мире?
— Это
настолько глобальный вопрос, что ответов
на него может быть очень много. Но если
кратко, то за последние 10 лет произошел
невероятный скачок технологий.
Если
IT-сектор продолжит
развиваться в том же темпе, то ведущую
роль в нем будет отводиться именно
блокчейну. Объем глобального рынка и
область применения блокчейн-технологии
уже сейчас масштабны.
Государства,
крупные компании и различные международные
организации используют блокчейн для
децентрализации. В связи с этим, в
будущем, я вижу серьезные изменения в
финансовой и правовой сферах.
Большинство
операций в банковской сфере, микроплатежи,
SWIFT-переводы и различные
расчеты будут проводиться с помощью
этой технологии.
Все
потому, что блокчейн — это предотвращение
мошенничества, защита от взломов и
дезинформации.
Технология помогает
увеличить производительность, уменьшить
затраты, а также структурировать любую
область, связанную с информацией. Но в
первую очередь — это децентрализация,
которая позволяет защитить информацию,
обеспечить ее прозрачность и неизменность.
— Разговоры о выгодах блокчейна и
криптовалют не утихают уже много лет.
Вы также являетесь активным участником
данного рынка не первый год. Когда и
почему вы заинтересовались этой сферой?
— С
рынком криптовалют я знаком довольно
давно — покупал биткоины еще по $600-$800.
До сих пор занимаюсь его изучением: от
влияния внешних факторов, до глубокого
технического анализа.
В
процессе изучения пришел к выводу, что
этот рынок молодой, перспективный и
очень нуждается в инфраструктуре.
Индустрии не хватает инструментов,
чтобы люди могли полноценно оценить ее
преимущества.
Поэтому
моя компания сосредоточилась на создании
именно инфраструктуры для криптоиндустрии.
На сегодняшний день у нас много разработок
и сервисов для быстрой коммуникации,
как обычных людей, так и профессионалов
с этим рынком.
Я
сторонник криптовалют и советую в них
инвестировать, но не более 50% от своего
капитала. Также не следует забывать,
что это долгосрочная инвестиция. Как
показала практика, курс биткоина,
невзирая на колебания, за последние 12
лет только рос.
— Сегодня вы достаточно успешный
бизнесмен, и участвуете в нескольких
проектах. Расскажите о них подробнее?
— Если
говорить о том, что делаем сейчас, то
один из самых громких проектов — это
финансовый агрегатор. Это своего рода
упрощенное прикосновение человека к
финансовым рынкам.
Сервис предлагает
единое решение для всех видов операций
с криптовалютными и фиатными валютами.
То есть человек может легко и удобно не
только заниматься обменом, но и
рассчитываться криптовалютой.
Под
этот вид деятельности мы уже получили
банковскую лицензию, и сейчас готовится
к выпуску карт.
То есть это как
раз то, о чем я и говорил — мы создаем
инфраструктуру для финансовых рынков.
Создаем условия для того, чтобы человек
мог легко пользоваться криптовалютами,
инвестировать и поменьше тратиться на
комиссии.
Сервисом
уже пользуется более 50 тыс. человек, а
капитализация нашей компании составляет
порядка $50 млн.
— Чем уникален и в каком состоянии сейчас
Instime. Что изменилось с начала войны, и
какие планы по данному проекту?
— Уникальность
этого проекта в том, что он позволяет
не только продвигать свой аккаунт, но
и зарабатывать на продвижении сервиса.
Я понимал, что эта идея сможет принести
пользу всем бизнесам, представленным
в этой социальной сети. Также она может
принести пользу простому человеку,
который стремится к популярности и
самоутверждению.
Сейчас
сервисом пользуются люди с более чем
100 стран. Но с начала войны многие
подписчики с россии не смогли оплатить
услуги из-за того, что их платежные карты
перестали работать.
Что
касается планов на будущее, то мы
собираемся использовать данную модель
не только для продвижения и заработка
в Instagram. Ее можно использовать абсолютно
везде: для продвижения как любого бизнеса
и продукта, так и социальной сети. На
любую социальную сеть, на любой бизнес
или компанию можно наложить модель
маркетинга, которую мы используем в
Instime.
— Вы помимо прочего управляющий
инвестиционного фонда. Во что бы
посоветовали вкладывать деньги? Даже
в эти непростые времена.
— Проблема
наших людей заключается в том, что они
не всегда умеют грамотно выбирать
направление инвестиций.
Все дело
в том, что у нас никого не учат финансовой
грамотности. Большинство людей действуют
наобум и зачастую теряют свои деньги.
Поэтому
я бы посоветовал вначале инвестировать
в себя, в свое финансовое образование
и свою компетенцию. Это необходимо для
того, чтобы начать разбираться в
финансовых рынках и понять, куда стоит
инвестировать.
— Но как все-таки добиться успеха?
— Это
зависит от того, что человек хочет от
жизни. Если у него есть какая-то страсть,
какие-то желания, он должен понимать,
что ему нужно, чтобы к этому прийти.
Или
если у человека есть какие-то любимые
занятия или увлечения — он может
двигаться в этом направлении. Важно
заниматься тем, что нравится. Поскольку,
если вы занимаетесь нелюбимым делом,
никогда не сможете полноценно реализовать
себя.
На
сегодняшний день информации в мире
очень много. И разобраться в чем-либо
или чему-то обучиться очень просто.
Вопрос в желании.
Мир
очень быстро меняется. Предположим, вы
прочитали книгу об истории успеха
какого-то бизнесмена — повторить его
путь вряд ли получится. Это было другое
время, другие обстоятельства и другое
мышление.
Поэтому
все нужно делать по-своему: воспринимать
информацию, анализировать мир, учиться
и действовать. Не засоряйте свое мышление
чужими концепциями. Пытайтесь придумать
свою идею и стремитесь ее реализовать.
При должном терпении и настойчивости
все у вас получится.
— Есть ли какие-то основные правила
инвестора? На что
обращать внимание?
— Вопрос
инвестирования всегда остается открытым
и люди постоянно ищут на него ответы:
куда и как безопасно вложить деньги?
Мое мнение — нужно всегда хеджировать
риски.
Обязательно
необходимо иметь стабильные инвестиции,
такие как недвижимость и золото. Хоть
концепция покупки и сдачи недвижимости
в аренду устарела и уже не дает ту
прибыль, которую можно сегодня получить
в другой сфере. Но не стоит ее списывать
со счетов.
Что
касается инвестиций в компании, я советую
вначале их очень тщательно изучить.
Будь то криптовалютные компании,
стартапы, предприятия, что готовятся к
IPO. Либо какие-то именитые корпорации,
чьи акции можно приобрести.
Подход
везде един — надо изучать команду,
концепцию продукта, их успешные и
неуспешные кейсы.
Также
важно обращать внимание на внешние
факторы, которые влияют на стоимость
различных активов или продуктов.
Например, было очевидно, что война
спровоцирует рост цен на нефть и падение
курса рубля. Некоторые заработали на
этом миллионы.
Но
также есть и неочевидные внешние факторы,
для идентификации которых необходимы
определенные навыки и обучение.
— Кстати, что касается инвестиций в золото,
недвижимость и облигации в военное
время, могли бы дать несколько рекомендаций
нашим читателям?
— Во
время войны недвижимость сильно снижается
в цене. Это касается не только территории
военных действий. Квартиры и дома могут
подешеветь также в странах, которые
прямо или косвенно причастны к конфликту.
Что
касается долгосрочных инвестиций в
золото, то они прибыльны всегда. Поэтому
иметь такой актив у себя в портфеле я
считаю необходимым.
А
насчет покупки облигаций в военное
время. В случае дефолта выплаты по
облигациям конечно в приоритете, нежели
по акциям.
Но я все равно не считаю
это правильным вложением денег во время
войны — слишком сложно прогнозировать,
чем все закончится.