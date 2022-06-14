Glassnode: обвал рынка изменил поведение части биткоин-ходлеров — Finance.ua
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Glassnode: обвал рынка изменил поведение части биткоин-ходлеров

Сегодня 18:05Финтех и Карты
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Множество индикаторов указывает на то, что рынок входит в «самую глубокую фазу медвежьего цикла». Об этом говорится в аналитическом отчете от Glassnode.
По наблюдениям исследователей, фундаментальные показатели ухудшились. Теперь даже долгосрочные держатели криптовалют несут значительные потери.
На рынок существенно влияют макроэкономические факторы:
«Несмотря на то, что многие макроиндикаторы продолжают указывать на перепроданность, биткоин по-прежнему коррелирует с традиционными рынками. Цены, соответственно, падают», — отметили аналитики Glassnode.
Ниже видно, что индикатор MVRV Z-Score уже достиг «зеленой зоны», указывая на благоприятный период для накопления цифрового золота на долгосрочную перспективу.
Glassnode: обвал рынка изменил поведение части биткоин-ходлеров
По наблюдениям экспертов Glassnode, подобные благоприятные для ходлеров периоды длятся от 8 до 24 месяцев, пока цена первой криптовалюты не достигнет «дна».
Наблюдается снижение темпов аккумулирования биткоинов среди долгосрочных инвесторов. Ежемесячно их запасы увеличиваются на 15 000-20 000 BTC. В начале мая темп был на 64% выше текущего.
Glassnode: обвал рынка изменил поведение части биткоин-ходлеров

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По материалам: Forklog
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