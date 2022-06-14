Glassnode: обвал рынка изменил поведение части биткоин-ходлеров — Finance.ua

«Несмотря на то, что многие макроиндикаторы продолжают указывать на перепроданность, биткоин по-прежнему коррелирует с традиционными рынками. Цены, соответственно, падают», — отметили аналитики Glassnode.
Ниже видно, что индикатор MVRV Z-Score уже достиг «зеленой зоны», указывая на благоприятный период для накопления цифрового золота на долгосрочную перспективу.
По наблюдениям экспертов Glassnode, подобные благоприятные для ходлеров периоды длятся от 8 до 24 месяцев, пока цена первой криптовалюты не достигнет «дна».
Наблюдается снижение темпов аккумулирования биткоинов среди долгосрочных инвесторов. Ежемесячно их запасы увеличиваются на 15 000-20 000 BTC. В начале мая темп был на 64% выше текущего.