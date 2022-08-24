Цифры Независимости: сколько метров жилья на одного украинца в разных регионах — Finance.ua

Цифры Независимости: сколько метров жилья на одного украинца в разных регионах Сегодня 12:04 — Личные финансы

Цифры Независимости: сколько метров жилья на одного украинца в разных регионах, www.freepik.com

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим о квадратных метрах.

До 24 февраля, когда россия напала на Украину и разрушила около 15 млн квадратных метров жилья, на одного человека в Украине в среднем приходилось 24,3 кв. м жилой площади.

Такие данные приводит Государственная служба статистики.

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Самые высокие показатели в Украине в Киевской области — 37 м² на человека. В Киеве на одного человека приходилось почти вдвое меньше — всего 20 м².

Кроме Киевской области, больше всего жилой площади было в следующих областях:

Винницкая область — 32 м² на человека;

Черниговская — 31 кв.

Хмельницкая и Черкасская области — 30 м².

По 28 м² на человека приходилось в следующих областях:

в Житомирской,

Ивано-Франковской,

Кировоградской;

Тернопольской.

В Сумской и Полтавской областях приходилось по 27 м² на каждого украинца. По 26 м² — в Херсонской, Закарпатской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

На 25 м² могли рассчитывать украинцы в следующих областях:

Харьковской;

Львовской;

Одесской;

Ровенской;

Запорожский;

Волынской.

Худшие показатели:

в Николаевской области всего 23 м² на человека;

Донецкой — 13 м²;

Луганской — 9 м² на одного человека.

В Украине законодательно установлено, что на 1 члена семьи должно приходиться минимум 13,65 метра квадратного общей площади, а жилой — минимум 9 м2. Комната на детей одного пола в семье должна быть не менее 20 квадратов. Если дети разного пола, то для них нужно предусмотреть отдельные комнаты минимум по 15 квадратных метров.

В Украине обеспеченность населения жильем намного ниже, чем в среднем в странах Европы, где обеспеченность жильем — около 40 м² на человека. Плюс к тому, что в Украине сейчас разрушено около 15 млн квадратных метров жилья. Более 800 тысяч человек остались без жилья или их дом нуждается в ремонте.

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По данным KSE Institute , по состоянию на 1 августа прямые убытки украинской экономики от повреждений инфраструктуры и жилых зданий увеличились до $108,3 млрд (2,9 трлн грн). Разрушены и повреждены по меньшей мере 129 900 жилых зданий. Прямой ущерб из-за разрушения многоэтажек составляет $42,3 млрд, да еще $5,4 млрд ущерба нанесено владельцам частных домов.

Хотя сейчас и работают над созданием государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также разрабатывают порядок компенсации за него, проблема будущего обеспечения жильем украинцев стоит очень остро.

Согласно законопроекту, те люди, у которых повреждено жилье, но подлежит восстановлению — получат денежную компенсацию. Если жилье полностью разрушено, государство будет выдавать новые квадратные метры. Пока не понятно, сколько придется ждать новых «метров» и какими будут эти многоквартирные дома.

Недавно на конференции в Швейцарии презентовали план восстановления Украины на ближайшие 10 лет. В нем предполагается 850 различных проектов во всех сферах жизни, а сумма инвестиций, которые потребуются для восстановления страны после войны, достигает 750 млрд долларов.

Что же получат украинцы через несколько лет — доподлинно не известно, но рынок недвижимости в Украине точно претерпевает изменения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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