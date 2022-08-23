Цифры Независимости: как менялись цены на квартиры в Киеве с 2000 года — Finance.ua

Цифры Независимости: как менялись цены на квартиры в Киеве с 2000 года
В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.
Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике, и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим о динамике цен на столичные квартиры с 2000 по 2022 год.
Так, во втором квартале 2022 года нотариусы оформили сделок купли-продажи в восемь раз меньше, чем до войны. В настоящее время на рынке жилья в Киеве наблюдается спад. Есть несколько факторов, которые не дают полноценно восстановиться на рынке недвижимости с начала войны.
Сейчас уменьшенный спрос на жилье из-за низкой покупательной способности украинцев. Поскольку из-за уменьшения уровня заработных плат, потери работы, увеличения цен украинцы не готовы тратить средства на новое жилье. Кроме того, на ценник также влияет курс доллара, который вырос до 40 гривен за доллар.
Расскажем более подробно, как изменялась средняя стоимость одно-, двух- и трехкомнатных квартир в течение 21 года. В ходе исследования были использованы статистические данные сайта «Благовест».
В начале нулевых цены на квартиры в гривне и долларах были не слишком высокими, поскольку в 1998 году начался мировой экономический кризис, цены на жилье падали.
Так, в 2000-м году однокомнатную квартиру можно было купить за 10 тыс. долларов! Тогда средний курс доллара был 5,35 грн, а средняя зарплата была 231 грн. До 2004 года цены на недвижимость сильно не отличались.
В 2005 году можно увидеть ощутимый скачок в цене на жилье. Однокомнатные квартиры выросли до 66,7 тыс. долларов, двухкомнатные — до 115,9 тыс. долларов, а средняя цена на «трешку» была 177,7 тыс. дол. Тогда средний курс доллара был 5,05 грн.
В 2008 году цены на квартиры достигли пика. Однокомнатная квартира стоила в среднем 157,5 тыс. долларов, двухкомнатная — 271,4 тыс. долл., а трехкомнатная — 430,3 тыс. дол. В этом году мировой экономический кризис дошел до Украины, и цены на жилье начали падать. Через год стоимость жилья снизилась почти на четверть. Спад продолжался до 2012 года.
В 2013 году цены немного восстановились: однокомнатные квартиры стоили в среднем 93,9 тыс. дол., двухкомнатные — 163,5 тыс. дол., трехкомнатные — 278,8 тыс. дол. Стоит отметить, что именно в 2013 году было принято в эксплуатацию рекордное количество квадратных метров жилья.
В течение последующих лет жилье снова дешевело. Но уже в 2019 году цены начали постепенно расти, однокомнатки продавались в среднем по 80 тысяч долларов, двухкомнатные — 118 тыс. долларов, а трехкомнатные — 184 тысячи.
В 2021 году за квартиру с одной комнатой в столице нужно было отдать около 100 тыс. долларов, за две комнаты — 147 тыс., а за три — 212 тысяч.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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