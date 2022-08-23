Цифры Независимости: как менялись цены на квартиры в Киеве с 2000 года — Finance.ua

Цифры Независимости: как менялись цены на квартиры в Киеве с 2000 года Сегодня 13:01 — Личные финансы

Цифры Независимости: как менялись цены на квартиры в Киеве с 2000 года, www.freepik.com

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике, и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим о динамике цен на столичные квартиры с 2000 по 2022 год.

Так, во втором квартале 2022 года нотариусы оформили сделок купли-продажи в восемь раз меньше, чем до войны. В настоящее время на рынке жилья в Киеве наблюдается спад. Есть несколько факторов, которые не дают полноценно восстановиться на рынке недвижимости с начала войны.

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Сейчас уменьшенный спрос на жилье из-за низкой покупательной способности украинцев. Поскольку из-за уменьшения уровня заработных плат, потери работы, увеличения цен украинцы не готовы тратить средства на новое жилье. Кроме того, на ценник также влияет курс доллара , который вырос до 40 гривен за доллар.

Расскажем более подробно, как изменялась средняя стоимость одно-, двух- и трехкомнатных квартир в течение 21 года. В ходе исследования были использованы статистические данные сайта «Благовест»

В начале нулевых цены на квартиры в гривне и долларах были не слишком высокими, поскольку в 1998 году начался мировой экономический кризис, цены на жилье падали.

Так, в 2000-м году однокомнатную квартиру можно было купить за 10 тыс. долларов! Тогда средний курс доллара был 5,35 грн, а средняя зарплата была 231 грн. До 2004 года цены на недвижимость сильно не отличались.

В 2005 году можно увидеть ощутимый скачок в цене на жилье. Однокомнатные квартиры выросли до 66,7 тыс. долларов, двухкомнатные — до 115,9 тыс. долларов, а средняя цена на «трешку» была 177,7 тыс. дол. Тогда средний курс доллара был 5,05 грн.

В 2008 году цены на квартиры достигли пика. Однокомнатная квартира стоила в среднем 157,5 тыс. долларов, двухкомнатная — 271,4 тыс. долл., а трехкомнатная — 430,3 тыс. дол. В этом году мировой экономический кризис дошел до Украины, и цены на жилье начали падать. Через год стоимость жилья снизилась почти на четверть. Спад продолжался до 2012 года.

В 2013 году цены немного восстановились: однокомнатные квартиры стоили в среднем 93,9 тыс. дол., двухкомнатные — 163,5 тыс. дол., трехкомнатные — 278,8 тыс. дол. Стоит отметить, что именно в 2013 году было принято в эксплуатацию рекордное количество квадратных метров жилья.

В течение последующих лет жилье снова дешевело. Но уже в 2019 году цены начали постепенно расти, однокомнатки продавались в среднем по 80 тысяч долларов, двухкомнатные — 118 тыс. долларов, а трехкомнатные — 184 тысячи.

В 2021 году за квартиру с одной комнатой в столице нужно было отдать около 100 тыс. долларов, за две комнаты — 147 тыс., а за три — 212 тысяч.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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