Цифры Независимости: как украинцы деньги в банки носили — Finance.ua

Цифры Независимости: как украинцы деньги в банки носили Сегодня 08:02 — Личные финансы

Цифры Независимости: как украинцы деньги в банки носили

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим о доверии к банковскому сектору.

Ведь несмотря на полномасштабную войну, которую россия развязала против Украины 24 февраля, доверие украинцев к отечественному банковскому сектору остается на высоком уровне.

Читайте также Цифры Независимости: как менялись цены на квартиры в Киеве с 2000 года

И чтобы убедиться в этом, не нужно проводить какие-либо социологические опросы. Достаточно посмотреть, как увеличивался уровень средств физических лиц у отечественных банков с 2014 года — с года, когда началась российско-украинская война.

На II квартал 2022 года украинцы хранили в банках 787 млрд грн. Примечательно, что еще в I квартале этот показатель равнялся 768 млрд грн.

Как пишет НБУ в своем августовском обзоре банковского сектора, во второй половине мая приток средств населения в банки временно замедлился, а затем регулятор повысил учетную ставку до 25% годовых.

Читайте также Цифры Независимости: сколько платят украинцы за коммунальные услуги

«Это изменило тренд: банки начали постепенно повышать ставки вслед за учетной. В первую очередь выросли ставки по трехмесячным депозитам в гривне — в среднем на 0,7 в. п. до 8,1% годовых. Спрос на них из-за неопределенности был выше, чем на вклады на более длительный срок. Спрэд между ставками по трехмесячным и годовым депозитам сократился с 1,4 в. п. до 0,4 и. п. Оттоки средств бизнеса в июне побудили банки повысить ставки и по корпоративным средствам», — объяснили тенденцию в НБУ.

Правда, значительно повысили ставки небольшие банки. Хотя норма о гарантировании 100% вклада нивелирует все риски. Обзор предложений краткосрочных депозитов читайте по ссылке

К концу 2021 года наши земляки держали в банках 727 млрд грн.

В кризисный 2020 год украинцы накопили в банковской системе 682 млрд грн.

В целом после Революции Достоинства, когда банковский сектор вошел в турбулентность, продолжавшуюся до 2017 года (Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение этого периода получил на ликвидацию 90 банков), депозитный тренд остается положительным, что наглядно демонстрируемым цифрами.

Единственным годом, когда было зафиксировано снижение средств физических лиц в банках, стал 2015 год: тогда показатель снизился до 402 млрд грн с 403 млрд грн в 2014-м.

Визуально этот тренд выглядит так:

Есть ли смысл сейчас хранить деньги на депозите — читайте в нашем материале.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.