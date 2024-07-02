Чтобы отстроить Украину за 5−10 лет, нужно 1,5 миллиона строителей — эксперт — Finance.ua
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Чтобы отстроить Украину за 5−10 лет, нужно 1,5 миллиона строителей — эксперт

Казна и Политика
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Чтобы отстроить Украину за 5−10 лет, нужно 1,5 миллиона строителей — эксперт
Чтобы отстроить Украину за 5−10 лет, нужно 1,5 миллиона строителей — эксперт
Своей геноцидной войной россия уже разрушила в Украине более 60 млн квадратных метров жилья.
До войны в Украине было 300 тысяч строителей, напомнил в эфире Украинского радио директор Научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.
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«Если мы хотим за 5−10 лет все отстроить после войны, нам понадобится 1,3−1,5 млн строителей», — подсчитал эксперт.
Также он отметил преимущества индивидуального жилья над многоэтажками: «За последние десять лет было построено примерно 10 млн квадратных метров жилья, из которых 5−6 млн индивидуальная застройка и 4−5 млн — многоэтажная. Люди не должны жить в двадцатиэтажных домах».
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Эксперт добавил, что очень актуальная тема — Социально-гуманитарная составляющая реабилитации военных, которые придут с фронта и вольются в строительную отрасль. Он подчеркнул, что это должна быть государственная политика и реализация конкретных проектов в рамках такой политики.
Напомним, Украина получит от Банка развития Совета Европы (БРСЕ) 100 млн евро на компенсации за уничтоженное в результате вооруженной агрессии рф жилье в рамках проекта «НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье». Соответствующее соглашение министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подписали 11 июня на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024).
По материалам:
Укрінформ
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