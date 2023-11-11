Что запрещено пересылать по почте (обновленный список) — Finance.ua

Что запрещено пересылать по почте (обновленный список) Сегодня 12:10 — Личные финансы

Что запрещено пересылать по почте (обновленный список)

Украинцы, как в Украине, так и за рубежом, часто пользуются услугами почты. Но они не всегда четко знают, что и в каких количествах можно пересылать, чтобы посылку не изъяли. 8 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление, в котором обновлен перечень запрещенных посылок в Украине.

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08 сентября 2023 года № 958. Об этом говорится в постановлении Кабмина «Об утверждении перечня вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и Порядка изъятия вложений, запрещенных к пересылке, из почтовых отправлений и распоряжения ими» от№ 958.

Что запрещается пересылать:

национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранную валюту;

пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;

алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;

оружие;

легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

специальные технические средства негласного получения информации;

биологические агенты и т. д.

В международных почтовых отправлениях запрещается:

огнестрельное оружие всех видов, основные части оружия, устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия, и патроны к ним, холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия, боевые припасы, средства инициирования взрыва, взрывчатые вещества или взрывчатые устройства, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, если иное не предусмотрено законодательством страны отправления (назначения) и/или актами Всемирного почтового союза;

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, включенные в перечень (подробнее здесь);

разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность.

Кроме пересылки в регистрируемых международных почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период военного положения или на период, заканчивающийся в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина, установленного на территории Украины Кабинетом Министров Украины, паспортов гражданина Украины, удостоверения личности на возвращение в Украину, национальных водительских удостоверений на право управления транспортными средствами соответствующей категории);

специальные технические средства негласного получения информации, перечень которых определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2016 г. № 669.

радиооборудование и излучающие устройства, которые запрещены к ввозу и применению на территории Украины общими пользователями радиочастотного спектра в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи;

биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, биологические токсины, частицы или другие инфекционные вещества как природного происхождения, так и генетически модифицированные, которые могут спровоцировать инфекцию, аллергию, токсичность или другим путем создать опасность для людей, животных или растений);

токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

другие предметы, ввоз которых запрещен в страны в соответствии с их законодательством и актами Всемирного почтового союза.

Напомним, что украинский оператор почтовой связи компания «Новая почта» открыла первое отделение в Будапеште. Венгрия стала девятой страной ЕС, в которой работает Nova Post Europe. В отделении можно получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг. Отделение работает каждый день. Срок доставки из Украины в Венгрию — от 5 дней.

«Новая почта» в 2022 году начала работу в странах ЕС, где находится около 6 млн беженцев из Украины. Венгрия стала девятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post, после Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Латвии и Эстонии.

Справка Finance.ua:

клиенты Новой почты, которые заказывают товар с наложенным платежом, могут забрать его, а оплачивать стоимость в течение года. При этом продавец товара получит средства сразу, как клиент осмотрит посылку и подтвердит ее получение. Посылку в кредит может оформить только заказчик товара и только в отделении Новой почты;

также Новая почта разрешила клиентам оплачивать не только свои посылки.

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