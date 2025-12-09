0 800 307 555
Что запрещено отправлять за границу через «Новую почту»

Международные отправления — одна из самых удобных возможностей присылать посылки родным, друзьям за границу. Но не все вещи можно передать «Новой почтой».
Что запрещено упаковывать для отправки за пределы Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на «Новую почту».

  • Любые продукты питания — как необработанные, так и готовые/переработанные.
  • Медикаменты, витамины, диетические добавки.
  • Деньги, банковские металлы, драгоценные камни, ювелирные украшения, ценные бумаги.
  • Антиквариат, предметы искусства, культурные ценности (без соответствующих сертификатов) — старинные вещи, картины, исторические артефакты.
  • Живые животные и растения, в том числе саженцы.
  • Подакцизные товары: алкоголь и табак.
  • Оружие — огнестрельное, холодное, боевые или спортивные, патроны, боеприпасы, а также военные или двойного назначения товары.
  • Наркотические, психотропные вещества, ядовитые или запрещенные химикаты.
  • Пиротехнические изделия, взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества (аэрозоли, газовые баллоны, воспламеняющиеся жидкости) и другие опасные соединения.
  • Емкости с жидкостями или неизвестным содержимым, непрозрачные контейнеры, химикаты, требующие специальных условий хранения.
  • Вещи, которые могут представлять опасность для работников или других отправлений — коррозионные, токсичные, радиоактивные, инфекционные или биологические материалы.
Более подробно список можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что компания Новая почта предупреждала, что киберпреступники снова рассылают украинцам фейковые письма о якобы задолженности перед Новой почтой. Эти письма не имеют никакого отношения к Новой почте или любой другой компании группы NOVA.
Также «Новая почта» тестирует новые форматы почтоматов.
  • Пластиковый почтомат: легкий и удобный для установки в помещениях.
  • Пенопластовый конструктор: модульный, ячейки можно менять под разные размеры посылок.
  • Кастомный дроп-бокс: автономное решение для бизнеса со встроенным сканером и принтером. Можно использовать для массовых отправлений.
  • Conveniq (Конвиник): ячейка для клиентов, сочетающая почтомат, кофейный автомат и холодильник Grab&Go со вкусностями для максимального удобства в одном пространстве.
По материалам:
Finance.ua
