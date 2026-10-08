Что украинцы больше всего покупали в сентябре (инфографика)

В супермаркетах за сентябрь средний чек составлял 286 грн, на АЗС украинцы тратят в среднем за одну покупку 968 грн. Поэтому продукты и горючее остаются главными статьями повседневных расходов украинцев.

Об этом сообщает в пресс-релизе Райффазен Банк для finance.ua.

Если вам не хватает денег, то с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свой в специальном каталоге на Finance.ua.

В сентябре на продуктовые супермаркеты пришлось 38% оборота в сети эквайринга Райффайзен Банка , еще 19% - на АЗС.

ТОП-5 категорий

По данным статистики банка, в пятерку наибольших категорий по объемам расходов в сентябре 2026 года вошли:

стройматериалы и древесина — 8,05%,

одежда (4%)

специализированные продуктовые магазины (3,16%).

Итого эти категории сформировали около 72% оборота сети банковских терминалов. Остальные расходы приходятся на транспорт, услуги, электронику, HoReCa и т. д.

Средний чек

В супермаркетах средний чек составлял 286 грн, на АЗС украинцы тратят в среднем за одну покупку 968 грн.

В то же время самые большие чеки были не у продуктов или горючего. В магазинах одежды средняя покупка составила 2043 грн, а в категории стройматериалов — 1018 грн.

«Для украинцев банковская карта стала основным инструментом оплаты во всех сферах — от продуктового магазина до строительного рынка, — отмечает руководитель департамента эквайринга Райффайзен Банка Евгений Васильцов. — Сегодня мы расширяем сеть эквайринга и делаем прием оплат картами максимально удобным и технологичным для всего ритейла, малого бизнеса и предпринимателей. Подключиться к приему карточных оплат и заказать POS-терминал можно просто через смартфон, а наши терминалы продолжают принимать оплаты еще длительное время после отключения электроэнергии — блэкауты больше не мешают бизнесу работать и получать выручку».

Читайте также Что чаще всего покупают украинцы после обстрелов

В целом за сентябрь 2026 года через POS-терминалы Райффайзен Банка украинцы оплатили картами покупок на 22 млрд грн, средний чек — 443 грн.

Напомним, мы писали о том, что чаще всего покупают украинцы после обстрелов. Так, изменение потребительского поведения происходит под влиянием войны и усиления атак россии на украинские бизнесы. Повреждение и уничтожение инфраструктуры ритейла приводят к исчезновению части товаров массового потребления в магазинах. Как следствие, это побуждает потребителей делать запасы. Поэтому украинцы в августе стали покупать макарон, соли, сахара, круп и консервов больше обычного.