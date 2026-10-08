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Что украинцы больше всего покупали в сентябре (инфографика)

Личные финансы
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Что украинцы больше всего покупали в сентябре (инфографика)
Что украинцы больше всего покупали в сентябре (инфографика)
В супермаркетах за сентябрь средний чек составлял 286 грн, на АЗС украинцы тратят в среднем за одну покупку 968 грн. Поэтому продукты и горючее остаются главными статьями повседневных расходов украинцев.
Об этом сообщает в пресс-релизе Райффазен Банк для finance.ua.
В сентябре на продуктовые супермаркеты пришлось 38% оборота в сети эквайринга Райффайзен Банка, еще 19% - на АЗС.

ТОП-5 категорий

По данным статистики банка, в пятерку наибольших категорий по объемам расходов в сентябре 2026 года вошли:
  • стройматериалы и древесина — 8,05%,
  • одежда (4%)
  • специализированные продуктовые магазины (3,16%).
Итого эти категории сформировали около 72% оборота сети банковских терминалов. Остальные расходы приходятся на транспорт, услуги, электронику, HoReCa и т. д.

Средний чек

В супермаркетах средний чек составлял 286 грн, на АЗС украинцы тратят в среднем за одну покупку 968 грн.
В то же время самые большие чеки были не у продуктов или горючего. В магазинах одежды средняя покупка составила 2043 грн, а в категории стройматериалов — 1018 грн.
Что украинцы больше всего покупали в сентябре (инфографика)
«Для украинцев банковская карта стала основным инструментом оплаты во всех сферах — от продуктового магазина до строительного рынка, — отмечает руководитель департамента эквайринга Райффайзен Банка Евгений Васильцов. — Сегодня мы расширяем сеть эквайринга и делаем прием оплат картами максимально удобным и технологичным для всего ритейла, малого бизнеса и предпринимателей. Подключиться к приему карточных оплат и заказать POS-терминал можно просто через смартфон, а наши терминалы продолжают принимать оплаты еще длительное время после отключения электроэнергии — блэкауты больше не мешают бизнесу работать и получать выручку».
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В целом за сентябрь 2026 года через POS-терминалы Райффайзен Банка украинцы оплатили картами покупок на 22 млрд грн, средний чек — 443 грн.
Напомним, мы писали о том, что чаще всего покупают украинцы после обстрелов. Так, изменение потребительского поведения происходит под влиянием войны и усиления атак россии на украинские бизнесы. Повреждение и уничтожение инфраструктуры ритейла приводят к исчезновению части товаров массового потребления в магазинах. Как следствие, это побуждает потребителей делать запасы. Поэтому украинцы в августе стали покупать макарон, соли, сахара, круп и консервов больше обычного.
В то же время большинство украинцев хотя бы время от времени делают незапланированные покупки, а главным стимулом для спонтанного шопинга остаются скидки и специальные предложения. По результатам опроса, 76% респондентов позволяют себе спонтанные покупки. В то же время 11% отметили, что после начала полномасштабной войны стали более тщательно контролировать свои расходы.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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