Что такое страховой коридор и как это работает — Finance.ua

Что такое страховой коридор и как это работает Сегодня 16:17 — Страхование

Что такое страховой коридор и как это работает, Фото: ukranews.com

Во время поездки за границу необходимо позаботиться о наличии туристического страхования, ведь это один из важнейших документов при путешествии. Нередко путешественники не понимают, почему страховка покрывает больше дней, чем нужно.

Об этом пишет Visit Ukraine.

Что такое коридор туристического страхования?

Это период, за который для туриста остается действительной туристическая страховка по прибытии в страну назначения и до возвращения в страну проживания.

Как правило, срок действия туристического страхования — 15 дней, что связано с требованиями законодательства ЕС по миграционной политике.

В странах зоны «Шенген» срок действия договора автоматически продлевается на 15 дней.

Почему это так работает?

Часто в путешествиях могут возникнуть внеплановые обстоятельства. Например, рейс отменяется, задерживается поезд или же возникают проблемы с визой. Поэтому, учитывая возможные непредвиденные обстоятельства, страховые компании устанавливают такой коридор. Более длительный период действия страховки часто помогает защитить туриста в случае возникновения таких ситуаций.

Кроме того, страховые компании устанавливают туристический коридор для обеспечения туристу возможности продлить путешествие без оформления новой страховки. В случае, если путешественнику будет необходимо остаться на несколько дополнительных дней из-за неожиданного предложения или желания посетить новые места, его страховка будет действительна в течение этого времени. Это придает гибкости и уверенности туристам в планировании своих поездок.

Причиной долгого туристического коридора могут быть дополнительные услуги страховых компаний для клиентов и покрытие за пределами основных медицинских расходов.

Иногда возникают непредсказуемые обстоятельства, связанные с болезнью или смертью родственника. Из-за этого приходится отменять поездку или возвращать билет. В таком случае долгий туристический коридор позволяет туристам использовать дополнительные услуги в течение более продолжительного периода.

Напомним, высокие показатели в туристической отрасли в 2023 году фиксируются несмотря на факторы, которые должны сдерживать туризм: инфляция и рост цен в Европе, жара и пожары в Средиземноморье. Особенность этого туристического бума в том, что он происходит на фоне резкого сокращения количества российских туристов в Европе и мало восстановившегося потока китайских путешественников.

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