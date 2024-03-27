Что такое специальное имущественное право: преимущества и как зарегистрировать — Finance.ua

Что такое специальное имущественное право: преимущества и как зарегистрировать Сегодня 20:02 — Недвижимость

Что такое специальное имущественное право: преимущества и как зарегистрировать

Специальное имущественное право было введено в Украине сравнительно недавно (в 2022 году). Оно создано, чтобы защитить права инвесторов от ненадежного застройщика, и определяет оборот незавершенных и будущих объектов недвижимости. То есть делает первичный рынок более безопасным для инвестиций, рассказывают специалисты портала Flombu

Специальное имущественное право является разновидностью имущественного права на будущие объекты недвижимости или еще строящиеся.

То есть если застройщик намерен продавать будущие жилые или коммерческие объекты (квартиры, гаражи, паркоместа и т. п. ), на каждый из них он обязан зарегистрировать специальное имущественное право.

Где можно зарегистрировать специальное имущественное право?

Специальное имущественное право на каждый запланированный или еще не построенный объект недвижимости должно быть зафиксировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Продать такое жилье или коммерческие площади застройщик сможет только тогда, когда они будут введены в эксплуатацию. Это стимулирует строительные компании к завершению работ на объектах.

В чем преимущества специального имущественного права?

Специальное имущественное право в Украине только развивается, а преимущества его действия на рынке недвижимости таковы:

Регистрация специального имущественного права защищает права инвестора. Специальное имущественное право устанавливает прозрачность на рынке недвижимости. Посредством этого имущественного права минимизируются риски мошенничества на рынке недвижимости. Купля-продажа недвижимости на основе специального имущественного права становится проще и оперативнее. Специальное имущественное право работает на перспективу: можно регистрировать право собственности на будущие объекты недвижимости. На базе этого имущественного права обеспечивается четкий правовой статус объектов на первичном рынке недвижимости.

Как зарегистрировать специальное имущественное право?

Оформить специальное имущественное право на недвижимость можно в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Для этого каждый будущий объект недвижимости должен быть зарегистрирован как часть дома в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

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Как рекомендуют в Министерстве юстиции Украины, для этого нужно:

получить технические условия;

получить градостроительные условия и ограничения;

внести задачу на проектирование;

внести проектную документацию с идентификаторами;

внести экспертный отчет;

утвердить проектную документацию;

получить документ, дающий право на выполнение строительных работ;

получить решение по адресу на каждое здание и его части.

Следовательно, застройщику необходимо:

создать документы по специальному имущественному праву в Единой государственной электронной системе в сфере строительства;

внести сведения об договоре об организации и финансировании строительства;

внести данные о гарантийной доле и распределении прав;

зарегистрировать заявление о регистрации специального имущественного права на будущие объекты недвижимости;

провести государственную регистрацию специального имущественного права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

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