Что такое КВЭД: для чего нужен и как получить — Finance.ua

Это классификатор видов экономической деятельности, простыми словами — это код, отвечающий за определенный вид деятельности Общества или ФЛП, необходимый для классификации определенной предпринимательской деятельности по сферам деятельности.
Его главная цель — определить виды экономической деятельности юридических лиц или предпринимателей.
После этого выбираете группу и собственный КВЭД. На каждом шагу есть пояснения относительно сектора, раздела, группы или КВЭД и случаи, когда он не подходит.
К примеру, если вы работаете в агентстве недвижимости, вам необходимо:
выбрать секцию L — сделки с недвижимым имуществом;
раздел 68;
далее соответствующую группу — Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.1), предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества (68.2), Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта (68.3);
теперь выбираете класс — именно конечный номер и будет вашим КВЭДом.
Процедура выбора КВЭД одинакова — вам необходимо точно указать вашу деятельность и все ее детали.
Кстати, после избрания своего КВЭД и регистрации ФЛП вы имеете право заниматься исключительно той деятельностью, по которой зарегистрированы.
Можно ли иметь несколько КВЭДов
На законодательном уровне не установлено никаких ограничений по их количеству, так что при регистрации можно указать сколько угодно видов деятельности и добавить или изменить их позже.
Важно, чтобы один КВЭД был основным видом деятельности. Следовательно, зарегистрированный первый КВЭД в заявлении при первичной регистрации будет считаться основным видом деятельности.
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