Что такое КВЭД: для чего нужен и как получить — Finance.ua

Что такое КВЭД: для чего нужен и как получить

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Что такое КВЭД: для чего нужен и как получить

Классификатор видов экономической деятельности, или просто КВЭД — это код, содержащий все возможные направления работы предприятий.

Об этом говорится в сообщении Фактов ICTV.

Что такое КВЭД

Это классификатор видов экономической деятельности, простыми словами — это код, отвечающий за определенный вид деятельности Общества или ФЛП, необходимый для классификации определенной предпринимательской деятельности по сферам деятельности.

Его главная цель — определить виды экономической деятельности юридических лиц или предпринимателей.

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КВЭД необходимо создавать в начале деятельности предприятия, то есть при регистрации. Он систематизирует виды деятельности.

Важно, что предприниматель имеет право заниматься бизнесом только по тем кодам (КВЭД), которые записаны в его регистрационных документах.

От избранного вида деятельности будет зависеть возможность ее ведения, отчетности и налогообложения.

Как выбрать КВЭД

Прежде всего, необходимо определиться и проанализировать, чем именно будет заниматься предприятие: какой будет основной вид деятельности, а какие дополнительные.

Учтите, что выбрать КВЭД необходимо всем ФЛП — и тем, кто избрал или намерен избрать упрощенную систему налогообложения (единый налог (ЕН), и тем, которые находятся на общей системе налогообложения.

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Также учтите, что есть определенные виды деятельности, которые вообще нельзя вести ФЛП. Есть также виды, по которым невозможно избрать упрощенную систему налогообложения.

Все КВЭДы разделены на секции, секции поделены на разделы, на группы, а группы на классы. При этом секции не нужно указывать, указывается только раздел, группа и класс.

Сначала выбираете сектор — вид деятельности, в которой планируется бизнес. Далее раздел — более узкое описание экономической деятельности.

После этого выбираете группу и собственный КВЭД. На каждом шагу есть пояснения относительно сектора, раздела, группы или КВЭД и случаи, когда он не подходит.

К примеру, если вы работаете в агентстве недвижимости, вам необходимо:

выбрать секцию L — сделки с недвижимым имуществом;

раздел 68;

далее соответствующую группу — Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.1), предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества (68.2), Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта (68.3);

теперь выбираете класс — именно конечный номер и будет вашим КВЭДом.

Процедура выбора КВЭД одинакова — вам необходимо точно указать вашу деятельность и все ее детали.

Кстати, после избрания своего КВЭД и регистрации ФЛП вы имеете право заниматься исключительно той деятельностью, по которой зарегистрированы.

Можно ли иметь несколько КВЭДов

На законодательном уровне не установлено никаких ограничений по их количеству, так что при регистрации можно указать сколько угодно видов деятельности и добавить или изменить их позже.

Важно, чтобы один КВЭД был основным видом деятельности. Следовательно, зарегистрированный первый КВЭД в заявлении при первичной регистрации будет считаться основным видом деятельности.

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