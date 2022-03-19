ФЛП призвали на военную службу: платить ли единый налог — Finance.ua

ФЛП призвали на военную службу: платить ли единый налог

Сегодня 09:01 — Личные финансы

Согласно НКУ, физические лица-предприниматели — плательщики единого налога, которые призваны на военную службу во время мобилизации на весь период их военной службы, освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по единому налогу.

Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Что для этого нужно? Основанием для такого увольнения является заявление самозанятого лица и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве лица на военную службу во время мобилизации. Эти документы подаются в контролирующий орган по месту налоговой регистрации самозанятого лица в течение 10 дней после его демобилизации.

Если демобилизованное самозанятое лицо находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей при мобилизации, документы подаются в течение 10 дней после окончания лечения.

Относительно наемных работников. Если самозанятое лицо, призванное на военную службу, имеет наемных работников и на срок своей военной службы уполномочивает другое лицо на выплату работникам зарплаты и/или других доходов, то обязанность по начислению и удержанию налога на доходы физлиц по таким выплатам на срок военной службы самозанятого лица несет это уполномоченное лицо.

Налог на доходы физических лиц, начисленный и удержанный уполномоченным лицом по таким выплатам физическим лицам, уплачивается в бюджет демобилизованным самозанятым лицом в течение 180 календарных дней с первого дня его демобилизации без начисления штрафных и финансовых санкций. При этом демобилизованное самозанятое лицо в заявлении, предусмотренном в настоящем пункте, указывает данные о суммах начисленного и удержанного уполномоченным лицом налога с наемных работников в течение срока военной службы самозанятого лица.

Налоговая отчетность о суммах налога, начисленного и удержанного в течение срока военной службы самозанятого лица уполномоченным лицом с наемных работников и других физических лиц, представляется демобилизованным самозанятым лицом в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом, без начисления штрафных и финансовых санкций.

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