Можно ли увольнять работника по собственному желанию во время военного положения — Finance.ua

Можно ли увольнять работника по собственному желанию во время военного положения

Сегодня 20:04 — Личные финансы

Запрет на увольнение работников с работы по собственному желанию отсутствует.

Об этом говорится в сообщении Гоструда.

По словам специалистов, если работник оставил рабочее место, выехал с места жительства в связи с боевыми действиями — отсутствуют основания для увольнения работника с работы за прогул, но и сохранять за таким работником средний заработок нет оснований.

Однако отмечается , что работника, не появляющегося на работе вследствие обстоятельств, связанных с боевыми действиями, отправить «задним числом» в отпуск нельзя.

Если работник мобилизован. Учитывая государственные гарантии, работники, призванные на срочную военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятые на военную службу по контракту, не подлежат увольнению на основании пункта 3 части первой статьи 36 КЗоТ, а только освобождаются от исполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, оформляемым соответствующим приказом (распоряжением) работодателя.

Как пишет Work.ua, уволить работника могут только по конкретному основанию:

по согласию обеих сторон;

по собственному желанию работника;

по соответствующим статьям Кодекса законов о труде.

При этом работодатель может уволить работника при сокращении штата. Но сегодня всем работодателям рекомендуется сохранить работников.

Ранее сообщалось, что при условии, если работник не может выйти на работу в военное время, оснований для увольнения в этом нет.

В таких условиях, если нет возможности оформить дистанционную или надомную работу, можно оформить отпуска, в том числе без сохранения заработной платы, или отсутствие по другим основаниям.

Справка Finance.ua:

как показал опрос, несмотря на войну, 52% компаний в стране продолжили работать, однако только 17% из них сообщили, что функционируют в полном объеме;

в Украине предлагают временно отменить ответственность за неуплату налогов. Соответствующий законопроект зарегистрировала народный депутат из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью